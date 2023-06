El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha creat un nou sistema per avisar dels excessos de temperatura i, sobretot, per alertar dels riscos associats a l’increment dels termòmetres tant de dia com de nit. Aquesta nova eina, presentada aquest mateix dimecres en una roda de premsa conjunta entre la Conselleria de Salut i Protecció Civil, s’utilitzarà durant un any com a prova pilot a les comarques litorals i prelitorals.

S’acosta el Niño, el fenomen que amenaça d’augmentar encara més la temperatura global Els impulsors d’aquesta iniciativa expliquen que l’objectiu és simplificar els avisos per altes temperatures i diferenciar les alertes per màximes diürnes i nocturnes. Amb això es pretén ajudar a prevenir l’afectació que té l’elevada calor durant diversos dies o nits seguides, que perjudica especialment les persones grans amb patologies cròniques, que poden patir especialment davant temperatures extremes. Una de les principals novetats d’aquest nou sistema és la incorporació de dos nous avisos per calor nocturna intensa o molt intensa, amb tres graus de probabilitat cada un. Segons s’ha explicat aquest dimecres, les alertes s’activaran de manera preventiva quan les temperatures superin el 98% de les màximes dels últims deu anys. Estiu de calor extrema Tot apunta que el sistema estarà llest de cara als pròxims mesos. Sobretot davant un estiu que, segons auguren els pronòstics, serà més càlid del que és habitual a tot Espanya. El pronòstic estacional de l’Agència Estatal de Meteorologia per als mesos de juny, juliol i agost apunta que tindrem uns mesos d’estiu amb temperatures per sobre de la mitjana per a aquesta època de l’any. Per ara, segons suggereixen els models meteorològics, tot apunta que l’estiu del 2023 podria ser un dels cinc més càlids dels últims vint anys (concretament, del període de referència entre el 1993 i el 2016).