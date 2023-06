Espanya acaba de viure la primavera més càlida i la segona més seca des que existeixen registres. Ara, segons apunten els pronòstics de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), ens endinsem en uns mesos d’estiu molt més càlids respecte al que és habitual. «És preocupant que ens estiguem acostumant a parlar en aquests termes», explica Rubén del Campo, portaveu de l’Aemet. «De les últimes quatre estacions que hem viscut, tres han sigut les més càlides des que existeixen registres. L’estiu i la tardor de l’any passat i aquesta primavera han estat molt per sobre respecte als valors normals per a l’època», afegeix l’expert.

El pronòstic estacional per als mesos de juny, juliol i agost apunta a uns mesos d’estiu més càlids del que és habitual a tot Espanya, sobretot a la meitat oriental de la Península i als arxipèlags. Aquesta previsió també s’estén a la resta de països de la conca mediterrània, on també es preveuen temperatures molt més altes de l’habitual per a aquesta època de l’any. Per ara, segons suggereixen els models meteorològics, tot apunta que l’estiu del 2023 podria ser <strong>un dels cinc més càlids</strong> dels últims vint anys (concretament, del període de referència entre 1993 i el 2016).

La gran esperança de l’estiu serà la pluja. Els pronòstics, de fet, apunten que podríem tenir més pluja de l’habitual per a aquesta època de l’any. Sobretot a la meitat oriental de la Península i les Balears. Tot i que, això sí, «recordem que en aquesta estació sol ploure més aviat poc, així que no s’esperen precipitacions especialment elevades de cara als pròxims mesos», matisa Estrella Gutiérrez Marco, portaveu de l’Aemet, amb referència al pronòstic d’un estiu que, almenys en termes meteorològics, va començar l’1 de juny i s’estendrà fins al 31 d’agost.