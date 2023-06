Les emissions totals de CO2 van descendir a Espanya un 3,5% el 2016, nivells del 2014, fruit d'un descens significatiu de la generació elèctrica de carbó, segons el novè ‘Informe de situació de les emissions de CO2 al món' de la Fundació Privada Empresa & Clima, que analitza dades oficials d'organitzacions públiques i privades, i que ha recollit Europa Press.

En una roda de premsa oferta aquest divendres,l'autor de l'estudi, Arturo de las Heras, ha xifrat en 323 milions de tones de CO2 les emissions totals –en van ser 335 milions el 2015– en un avanç de les dades del 2016, que inclouen tant les subjectes a directiva com les difuses, que no ho estan, i ha afirmat que es tracta d'un "descens conjuntural", ja que les previsions per al 2017 és que hi hagi un repunt.

El descens de la generació elèctrica de carbó ha contribuït al fet que les emissions de CO2 subjectes a la directiva europea –que a Espanya inclou 17 sectors– descendissin un 9,5% a Espanya, un total de 128 milions de tones de CO2.

A Catalunya

Per la seva banda, a Catalunya van augmentar un 0,8% el 2015 les emissions totals, i s'ha produït un estancament en les subjectes a directiva el 2016, amb un increment del 0,3%, ja que no estaven subjectes a la generació elèctrica de carbó.

Un total de 868 instal·lacions –184 al País Valencià i 125 a Catalunya– han estat subjectes a la directiva europea que han verificat dades el 2016, i De las Heras i la directora de la Fundació Empresa i Clima, Elvira Carles, han assenyalat que s'hi inclouen la generació elèctrica, les refineries de petroli i la siderúrgia.

Els objectius per al 2030, difícils d'assolir

Han considerat que Espanya podrà complir l'objectiu el 2020 de reduir un 20% les emissions respecte a l'any base de 1990, però que serà "difícil" aconseguir el del 30% fixat per al 2030.

Carles ha instat a un canvi de polítiques i a disposar d'una llei de canvi climàtic d'àmbit estatal per poder aconseguir aquesta reducció: "Necessitem un canvi de paradigma per complir els objectius a llarg termini i implantar mesures", ha remarcat.

Entre aquestes mesures, Elvira i De las Heras han remarcat que hi hauria d'haver un increment del cotxe elèctric –que ara se situa en un 0,5%– una economia circular més gran, més transport ferroviari de mercaderies –per a la qual cosa seria important el corredor mediterrani– i millores en l'àmbit de la construcció.

Espanya se situa al 23è lloc entre els països que generen més emissions del món, en una classificació liderada pels Estats Units, la Xina, l'Índia, Rússia i el Japó, cinc països que acaparen un 58% de les emissions de gas amb efecte d'hivernacle el 2015.

De las Heras ha explicat que en l'àmbit europeu es produeix una estabilització de les emissions de CO2 –"no pugen, però quedem curts" per assolir objectius– amb uns 5.000 milions de tones, i es mantenen els percentatges d'un 60% d'emissions difuses i un 40% que estan subjectes a directiva.