Espanya va augmentar un 7,4% les emissions de diòxid de carboni (CO2procedents de la combustió de combustibles fòssils el 2017, el quart increment més gran de tots els països de la Unió Europea, on les emissions van créixer un 1,8%, segons les dades publicades aquest divendres per l'oficina d'estadística europea Eurostat.

Només Malta (+12,8%), Estònia (+11,3%) i Bulgària (+8,3%) van registrar un augment de les seves emissions de CO2superior al d'Espanya, mentre que Portugal les va incrementar un 7,4%, i Hongria i Romania, un 6,9%. Després hi ha Grècia (+4%), Polònia (+3,8%), Lituània i Eslovàquia (+3,7%), França i Itàlia (+3,2%), Àustria (+3,1%), Eslovènia (+3%), Països Baixos (+2,3%), Luxemburg (+1,8%), Xipre (+1,7%), Croàcia (+1,2%) i la República Txeca (+1%). Les emissions de CO2 van baixar el 2016, però es creu que hi va haver un repunt el 2017 Per contra, únicament es van observar reduccions en set socis comunitaris, que són Finlàndia (-5,9%), Dinamarca (-5,8%), el Regne Unit (-3,2%), Irlanda (-2,9%), Bèlgica (-2,4%), Letònia (-0,7%) i Alemanya (-0,2%). L'Eurostat no aporta dades en el cas de Suècia. Les emissions de CO2a Espanya van representar el 2017 un 7,7% del total del bloc comunitari, la sisena proporció més gran. Alemanya va repetir com el país amb més emissions de la UE, amb un 23%, seguit del Regne Unit (11,2%), Itàlia (10,7%), França (10%) i Polònia (9,8%). En el conjunt del bloc comunitari, les emissions de diòxid de carboni van augmentar un 1,8% en comparació amb el 2016, quan es van reduir un 0,4%. Aquestes emissions són un component essencial de l'escalfament global i representen un 80% de totes les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de la UE