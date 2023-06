Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Espanya van assolir els 338,8 milions de tones de CO2 equivalent durant l’any passat, el que suposa un augment d’un 4,4% respecte al 2016 i l’augment interanual més gran des del 2002.

Així ho recull l’avenç de l’Inventari d’Emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEI) corresponent al 2017 i les dades preliminars del qual envia el Govern anualment a la Comissió Europea per a la seva validació, segons ha explicat aquest dilluns el Ministeri per a la Transició Ecològica, encarregat de remetre aquest informe pròximament a Brussel·les.

La raó principal d’aquesta pujada, recull Servimedia, està en l’augment d’un 18,8% de les emissions procedents de la generació d’electricitat per la producció més gran en centrals de carbó i cicles combinats, unit a una caiguda d’un 49% en la producció hidràulica en un any marcat per la sequera.

"És un balanç negatiu i revela que és necessària una penetració més gran de les fonts renovables en el mix energètic perquè Espanya no pot continuar fiant els bons o mals resultats de la trajectòria d’emissions a les condicions climatològiques. És precís definir un full de ruta per mantenir uns resultats òptims, tot i que les condicions climatològiques siguin adverses, i desacoblar com més aviat millor el creixement econòmic de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle", ha afirmat el secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán.

En un any amb un increment del PIB del 3,1% i hidrològicament dolent (el 2017 va ser el més càlid i el segon més sec des de 1965), tots els sectors emissors van experimentar un augment de les emissions.

La principal pujada va estar relacionada amb la generació d’electricitat, que va augmentar les seves emissions un 18,8%, a causa de la producció d’electricitat més gran en centrals de carbó i cicles combinats de gas en un any de sequera en què la producció hidràulica va disminuir un 49%.

També van contribuir a aquest augment l’increment de les emissions del sector industrial (+3,2%), del transport per carretera (+2,5%) i de l’agricultura (+2,9%). Les principals baixades es van registrar al sector residencial (-2,8%) i en l’ús de gasos fluorats (-17,2%).

Llei de canvi climàtic

Amb les dades preliminars del 2017, el nivell d’emissions globals se situaria un 17,8% per sobre de l’any 1990 i un 23% per sota de les emissions del 2005. L’objectiu expressat pel Ministeri per a la Transició Ecològica, que pretén elevar l’ambició en la lluita contra el canvi climàtic d’Espanya, planteja una reducció d’al voltant d’un 20% sobre el nivell de 1990 per al 2030, que, traduït a les xifres d’avui, significaria un descens de poc més d’un 45%.

El projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica que el departament dirigit per Teresa Ribera espera poder sotmetre a informació abans de l’agost marcarà el camí per poder complir els objectius de retallada d’emissions que estableixl’Acord de París.

Les emissions procedents dels sectors subjectes al règim de comerç de drets d’emissió de la UE (ETS) van augmentar un 10,3%, mentre que les dels sectors difusos (residencial, comercial i institucional; transport; agrícola i ramader; gestió de residus; gasos fluorats, i indústria no subjecta al comerç d’emissions) ho van fer un 0,6%.

El sector amb més pes és el transport (26%), seguit de la generació d’electricitat (21%), les activitats industrials (19%) i l’agricultura (10%). Per gasos, el CO2 suposa el 81% de les emissions totals de gasos amb efecte d’hivernacle, seguida del metà (11%).

Quant als embornals de carboni, les emissions absorbides han descendit un 4,8%, en gran part a causa de la disminució de l’efecte de les repoblacions sobre l’increment de biomassa forestal i a un notable augment en les emissions derivades d’incendis forestals.