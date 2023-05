El mes de maig acabarà amb temps inusualment fresc i pluges a bona part d’Espanya. De fet, s’espera que aquesta situació continuï encara uns dies més. Per a aquests últims dies de maig i els primers de juny (del 29 de maig al 4 de juny), l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu «una situació meteorològica similar a la del cap de setmana, marcada per la inestabilitat atmosfèrica». Aquesta inestabilitat dispararà la probabilitat que durant la setmana es produeixin «xàfecs i tempestes bastant generalitzats i localment forts a la Península i les Balears».

L’agència espanyola precisa que les pluges a les zones interiors seran més probables i intenses durant les tardes. També podria ploure al sud-oest peninsular.

«Més plujós i fresc del que és habitual»

Però el gran dubte que es planteja ara és: ¿com serà el juny? Segons diversos experts i meteoròlegs, el mes que marca l’inici oficial i formal de l’estiu pot ser una mica més plujós i fresc del que és habitual a moltes regions d’Espanya.

«El mes de juny arrencarà amb més pluja del que és normal arreu del país, sobretot durant la primera quinzena al vessant mediterrani peninsular. Durant tot el mes, és previsible que les pluges estigui, en general, per sobre del que és habitual arreu del país». Així ho afirma, per exemple, la meteoròloga Mar Gómez en el portal eltiempo.es. A més, recorda que el juny del 2022 va ser especialment càlid; de fet, va ser el quart juny més calorós des que hi ha registres. És a dir, aquest juny serà bastant diferent de l’anterior.

Per la seva banda, Samuel Biener, del portal meteored, coincideix també en el pronòstic: «El nostre model de referència preveu que en les pròximes setmanes les temperatures estaran probablement per sota de la mitjana climàtica, especialment a l’interior peninsular. Els mapes mostren que en la primera part del mes es podrien situar de 3 ºC a 6 ºC per sota de la mitjana a punts del nord d’Andalusia, Castella-la Manxa, la Comunitat de Madrid i el sud de Castella i Lleó.

Segons Biener, les temperatures segurament s’aniran normalitzant al llarg de la segona quinzena del mes.

Quant a pluges, també en meteored entreveuen «un panorama bastant inestable al juny, amb precipitacions que se situarien per sobre de la mitjana a gairebé tot el país, excepte a les Canàries».

¿I el conjunt de l’estiu? Mar Gómez confirma, en línia amb el que han avançat altres experts, com Roberto Brasero o Mario Picazo, que en general l’estiu pot ser una mica més plujós del que considerem normal. «Les previsions més actualitzades ens indiquen que els mesos de juny-juliol-agost podrien venir marcats per precipitacions lleugerament per sobre del que és habitual al Mediterrani i les Canàries».

.......

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es