Espanya va augmentar les seves emissions subjectes al mercat de CO2 un 9% el 2022. No obstant, entre les <strong>empreses més contaminants</strong> també hi ha les que les van reduir en gran mesura, segons conclou l’Informe de l’Observatori de Sostenibilitat i GrandMother: ‘Descarbonització 2023: Europa, Espanya i comunitats autònomes’. Castella i Lleó, Cantàbria i Madrid, les comunitats que més van reduir les seves emissions de CO2, davant Múrcia i la Rioja.

En concret, les emissions subjectes al mercat de carboni el 2022 van suposar un 34,1% del total d’emissions a Espanya davant el 66% dels sectors difusos, com el residencial, l’agricultura, el transport i la calefacció. L’informe, presentat recentment a Madrid, calcula que les emissions de gasos efecte hivernacle associades a la producció d’energia van augmentar un 24%, per la qual cosa els autors del treball consideren que «no es pot parlar d’avenç de la descarbonització el 2022», ja que va ser un any de «fort creixement» econòmic –entorn del 5,5%– després de l’enorme impacte de la pandèmia de la covid-19. Precisament fruit d’aquesta recuperació, els sectors on el treball observa un augment més fort de les emissions de gasos amb efecte hivernacle van ser el de l’aviació, amb un 108%, el dels combustibles fòssils, amb un 20%, i el de les refineries de petroli, amb un 6%. No obstant, la resta de sectors van reduir les emissions, com per exemple els químics (-3%), el ciment (-9%), l’acer (-10%), la ceràmica (-13%) i el paper (-22%). L’observatori recorda que tots els sectors «haurien de presentar una trajectòria de profunda descarbonització» si es vol arribar als objectius del 2030 del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC). En concret, el treball calcula que les deu empreses espanyoles que més emissions de CO2 equivalent van emetre a l’atmosfera són Repsol (amb 12.427.286 tones de CO2), Endesa (11.554.316 de tones), EDP (10.814.034), Naturgy (7.448.297), Arcelormittal (5.049.350), Cepsa (4.888.614), FCC (3.400.650), Iberdrola (2.954.190), Enagás (2.308.474) i Cemex (2.049.148). En el seu conjunt, aquestes deu empreses van emetre el 60,5% de les emissions subjectes als mercats de carboni i entorn del 20,5% de totes les emissions a Espanya. L’informe afegeix que si s’analitzen les 20 primeres empreses es pot observar que suposen el 72,5% de les emissions del mercat de carboni i el 24,5% de totes les d’Espanya. Les que més contaminen són també les que més milloren No obstant, entre aquestes grans emissores també figuren les que més han millorat –i, per tant, reduït– les seves emissions subjectes al mercat entre 2021 i 2022. En concret, l’estudi assenyala Cemex, que ha reduït un 16% les seves emissions; Arcelormittal, un 10%, i FCC, un 2%. Per la seva part, Cepsa i Iberdrola s’han mantingut en nivells similars. Per la seva banda, Enagás hauria augmentat un 111% les seves emissions de CO2 del 2021 al 2022; Naturgy, un 53%, EDP, un 32%; Endesa, un 24% i Repsol, un 16%. Les aerolínies, entre les que més empitjoren Entre les primeres 20 empreses que han augmentat les seves emissions contaminants destaquen empreses del sector de l’aviació, amb Easy Jet al capdavant (un augment del 239%), Vueling (+93%) i Iberia (+69%). D’altra banda, l’informe analitza els diferents sectors i explica que el sector del refinament, que emet entorn del 13% del CO2 subjecte a mercat, continua emetent «pràcticament el mateix des del 2008» i no hi ha hagut «pràcticament descarbonització», ja que el 2022 va augmentar un 6%. De les empreses d’aquest sector, destaca BP, Cepsa i en especial Repsol, que ha incrementat les seves emissions un 16% aquest any i un 205% des del 2008. Al sector de combustió de combustibles fòssils (47% emissions mercat carbó), sobretot empreses elèctriques, s’observa que en conjunt ha millorat des del 2008 en un 50%, d’unes 88.000 tones a menys de la meitat. El 2022, però, van augmentar a prop del 20% respecte al 2021. Entre aquestes empreses destaca la forta disminució des de l’any 2008 d’Iberdrola i Endesa (de l’ordre del 70% de les emissions inicials) i del 50% de Naturgy el 2022. L’estudi també remarca el paper del sector del ciment, que ha reduït les seves emissions un 50% des del 2008 i un 9% l’any passat. Mentrestant, el sector de la siderúrgia, del ferro i l’acer, que representen el 6% de les emissions del mercat de carboni, ha reduït les seves emissions en un 10% el 2022 i un 20% des del 2008. Informe íntegre: https://www.observatoriosostenibilidad.com/2023/04/27/descarbonizacion-2023/ ...... Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es