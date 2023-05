Catalunya necessita que plogui. Però no les ‘quatre gotes’ que van caure l’abril passat. Per alleujar la sequera extrema i donar un respir als embassaments farien falta, com a mínim, uns 200 mil·límetres quadrats de precipitacions acumulades el mes vinent. Els pronòstics del mes de maig apunten, per ara, que les pluges estaran dins dels valors normals per a l’època. És a dir, que en el millor dels casos podríem esperar uns 100 mil·límetres de pluja repartits al llarg del mes: una quantitat que serà ben rebuda, però que, tot i així, resultarà insuficient per pal·liar la crisi hídrica que vivim actualment.