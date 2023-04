Aquesta setmana els termòmetres catalans han registrat temperatures típiques de l’estiu dos mesos abans que comenci l’estació. Aquesta pujada de les temperatures, que ha afectat pràcticament tota la península Ibèrica i les Balears, ha deixat registres extrems a tot el territori. A Catalunya, les províncies de Tarragona i Lleida s’han convertit en el veritable epicentre d’aquest episodi de calor excepcional per a un mes d’abril. Dilluns, a l’estació tarragonina de Tortosa (Roquetes) es van assolir els 30 ºC per primera vegada des d’inicis d’any. I dijous, a les estacions lleidatanes del Soleràs, Lleida i Mollerusa es van registrar màximes d’entre 30,1 i 30,4 ºC. A Barcelona s’ha arribat als 23,6 ºC en una època de l’any en la qual, fins ara, el normal era tenir-ne 14,5 ºC.

Els pronòstics indiquen que les temperatures seguiran a l’alça fins com a mínim diumenge. Encara queden diversos dies de calor anòmala per davant i, segons apunten les primeres anàlisis, ja som davant algunes de les xifres més altes des que n’hi ha registres. El Servei Metereològic de Catalunya indica que al llarg d’aquesta setmana en <strong>almenys sis municipis s’ha batut rècord de temperatura</strong> màxima per a un mes d’abril. A les estacions d’Aldover, Ametlla de Mar, l’Aldea, els Hostalets de Pierola, Ulldecona i Amposta els termòmetres van marcar aquest dimarts les xifres més altes per a un mes d’abril en almenys 20 anys.

Almenys sis municipis han batut el seu rècord de temperatura per a un mes d’abril

A Barcelona, l’Observatori Fabra també ha registrat un rècord de temperatura màxima per a un mes d’abril. Fins ara, la xifra més alta observada en aquesta època de l’any eren els 27,2 ºC que es van registrar el 21 d’abril de 1945. Aquest any, els termòmetres del Fabra han arribat a marcar 27,6 ºC. Es tracta de la xifra més alta mai registrada en més d’un segle de dades meteorològiques de la ciutat. A les estacions urbanes del Zoo, zona universitària i el Raval s’han registrat temperatures d’entre 28,9 i 29,8 ºC al llarg d’aquest mes. Aquestes xifres també són les més elevades de les que es té constància.

Dos mesos de calor anòmala

Totes les grans estacions meteorològiques de Catalunya estan registrant temperatures per sobre del normal per a aquesta època de l’any. Els registres històrics, de fet, indiquen que des d’almenys la segona setmana de març estem vivint dies més calorosos de l’habitual per a l’estació en la qual som. Si comparem les xifres registrades entre març i abril d’aquest any amb les d’un març i abril de qualsevol any anterior, veiem que som davant d’algunes de les més altes mai observades. Entre el 8 i el 14 de març, per exemple, a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida es van viure alguns dels dies més càlids de l’últim segle per a aquest període concret de l’any.

Aquest sobtat augment de les temperatures no només ha marcat els dies sinó que també s’ha traslladat a les nits catalanes. A Barcelona, els termòmetres no han baixat dels 14 ºC ni en el moment més fred de la nit. A Tarragona s’han viscut diverses nits per sobre dels 15 ºC. Aquestes xifres són molt per sobre respecte als valors habituals per a les nits de primavera, on els termòmetres no solien pujar més enllà dels 10 i els 13 ºC. Fins ara, el que era habitual era tenir nits així de càlides a partir del mes de maig. No a l’abril.

Catalunya encadena gairebé dos mesos amb temperatures més altes del normal

Segons apunten totes les anàlisis científiques més grans realitzades fins a la data, com l’informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC), l’avanç de la crisi climàticaestà augmentant la intensitat i la freqüència dels episodis excepcionals de calor. La ‘típica’ onada de calor que fa un segle es produïa una vegada cada dècada ara té 2,8 més probabilitats de repetir-se. Si es continua així, si les emissions de gasos amb efecte hivernacle continuen augmentant, aquests episodis de calor excepcional podrien multiplicar-se per 5,6 respecte al que, fins ara, era el normal.