Un nou examen realitzat al <strong>bisfenol A (BPA)</strong> ha confirmat els perills que aquesta substància, àmpliament present en la nostra vida quotidiana, suposa per a l’ésser humà. L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha indicat, després de la seva nova reavaluació, que l’exposició alimentària al BPA «constitueix un problema de salut per a consumidors de tots els grups d’edat» i ha reduït dràsticament els nivells d’ingesta considerats segurs per a salut.

El bisfenol A és una substància química que s’utilitza en combinació amb d’altres per fabricar plàstics i resines. Es fa servir, per exemple, en plàstics de policarbonat, un tipus de plàstic transparent i rígid que s’utilitza per fabricar dispensadors d’aigua, recipients d’emmagatzematge d’aliments i ampolles de begudes reutilitzables. També s’utilitza per produir resines epoxídiques fetes servir per fabricar recobriments protectors i làmines per a llaunes, així com botes de begudes i aliments.

«Les substàncies químiques com el BPA utilitzades en contenidors de productes alimentaris poden migrar en quantitats molt petites als aliments i begudes que contenen», assenyala aquest organisme europeu, per la qual cosa els seus científics en revisen periòdicament la seguretat, tenint en compte les noves dades.

Causa de malalties

Causa de malaltiesL’última avaluació dels riscos d’aquest compost es va realitzar el 2015 i ara se n’ha portat a terme una altra que continua confirmant els perills del BPA. Claude Lambré, president de la Comissió Tècnica de Materials en Contacte amb Aliments, Enzims i Auxiliars Tecnològics de l’EFSA, va declarar: «Per a aquesta reavaluació hem examinat una gran quantitat de publicacions científiques, inclosos més de 800 nous estudis publicats des de gener del 2013. Això ens ha permès abordar incerteses importants sobre la toxicitat del BPA».

Les conclusions no són precisament tranquil·litzadores: «En els estudis hem observat un increment percentual d’un tipus de glòbul blanc, denominat ‘T-helper’, a la melsa. Exerceix un paper essencial als nostres mecanismes immunitaris cel·lulars i un increment d’aquest tipus podria donar lloc al desenvolupament d’inflamació pulmonar al·lèrgica i trastorns autoimmunes», va afirmar.

La Comissió Tècnica també va tenir en compte altres efectes potencialment nocius per a la salut en els sistemes reproductiu, de desenvolupament i metabòlic que es van detectar en l’avaluació del risc.

«Les nostres conclusions són el resultat d’un intens procés d’avaluació que ha durat diversos anys i que finalitzem utilitzant també les aportacions recollides a partir d’una consulta pública de dos mesos iniciada el desembre del 2021», va afegir.

Dràstica reducció del llindar de seguretat

Dràstica reducció del llindar de seguretatEn comparació amb la seva avaluació anterior del 2015, la Comissió Tècnica d’Experts de l’EFSA ha reduït significativament la ingesta diària tolerable (IDT) de BPA, és a dir, la quantitat que pot ingerir-se diàriament al llarg de tota la vida sense patir un risc apreciable en la salut.

El 2015, els experts van establir una ingesta diària tolerable (IDT) de caràcter temporal (a causa de les incerteses que mostraven encara les proves) que se situava en 4 micrograms per quilogram de pes corporal al dia. Ara han establert una nova IDT de 0,2 nanograms per quilogram de pes corporal al dia, és a dir, 20.000 vegades inferior a la vigent fins ara.

«Els nostres experts han conclòs que les persones de tots els grups d’edat que tenien una exposició mitjana i elevada al BPA superaven la nova IDT, cosa que constitueix un motiu d’inquietud en matèria de salut», assenyala aquesta agència oficial europea.

En tot cas, els investigadors assenyalen que hi ha una sèrie de variables que poden influir en el risc global per a la salut d’una persona, com poden ser el nivell d’estrès al cos humà, la genètica i la nutrició.

Els responsables de la presa de decisions de la UE, és a dir, la Comissió Europea i els representants dels estats membres, són els responsables d’establir límits a la quantitat d’una substància química que pot migrar de l’envasament d’aliments als mateixos aliments, recorda l’EFSA.

L’assessorament científic d’aquesta entitat sobre el BPA servirà de base ara per als debats entre els legisladors de la UE sobre les mesures reglamentàries adequades que s’han d’adoptar per protegir els consumidors.

Resum de l’estudi: https://www.efsa.europa.eu/es/news/bisphenol-food-health-risk

