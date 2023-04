La sequera s’accentua a Espanya. Si les precipitacions seguissin la tendència històrica, hauria de ploure cada any entre novembre i abril: sis mesos. Però des de fa uns 10 anys, s’ha reduït l’interval de pluges a quatre mesos, de desembre a març. I aquest any, particularment, no ha plogut gairebé gens en aquests mesos.

La sequera no s’ha de considerar només com la falta de pluja acumulada, sinó que és necessari considerar quan deixa de ploure. Si no hi ha aigua ni al març ni a l’abril, no grana el blat, tot i que després potser plou molt a finals de maig.

Aquests dies, la reserva d’aigua arriba als 28.400 hm³, quan el normal serien 37 000. I la precipitació entre l’u d’octubre i la segona setmana d’abril ha sigut, de mitjana, de 337 l/m², quan la mitjana històrica són 411 l/m² (a tot Espanya).

Les calitges, invasions d’aire molt càlid des de l’Àfrica amb pols molt fina en suspensió, són des de fa 10 anys molt més freqüents que abans del 2010. I les gotes fredes (ara anomenades DANA) es repeteixen al llarg de l’any una vegada i una altra, quan fa 50 anys es concentraven entre octubre i novembre.

El corrent en jet polar

El temps meteorològic a Espanya està controlat pel corrent en jet polar, un corrent d’aire molt intens que circula entorn del pol nord a uns 11.000 metres d’altura, i fa la volta a tot el globus terraqüi.

Circulació del corrent en jet polar vist des del pol, predicció per al 27 d’abril del 2023. GrADS / COLAAquesta corrent existeix per la diferència de temperatures entre l’equador i el pol. La llei que regula el comportament dels gasos –i, per tant, de l’aire de l’atmosfera– ens diu que les diferències de pressió entre uns punts i d’altres d’una massa d’aire són proporcionals a les diferències de temperatura.

Les diferències de pressió causen els fluxos d’aire. I al nostre planeta, aquest moviment forçat per la diferència de pressió i l’acceleració deguda a la rotació terrestre es converteix en un moviment al llarg dels paral·lels en latitud, cada vegada més intens segons s’ascendeix a l’atmosfera.

La màxima intensitat del corrent en jet polar se situa sobre el paral·lel on les diferències de temperatura són més grans.

Aquest flux d’aire és tan intens (d’uns 200 km/h), que els pilots de les línies aèries el busquen en els vols d’oest a est, de Califòrnia a Espanya, per exemple, ja que augmenta en aquesta quantitat la velocitat dels avions respecte a la superfície de la Terra.

Com que la velocitat del corrent en jet depèn de la diferència de temperatura entre l’equador i el pol, és més intensa a l’hivern (un pol més fred) que a l’estiu (un pol més calent). A més, circula, o hauria de circular, amb meandres febles a l’hivern i amb meandres forts a l’estiu, quan la seva velocitat disminueix.

Addicionalment, a l’hivern, a l’estendre’s els gels polars cap al sud, el punt de màxim gradient de temperatures descendeix cap al sud, i puja cap al nord a l’estiu, com veiem a la figura anterior.

Efectes de l’escalfament global

El canvi climàtic actual, causat per l’emissió constant i accelerada (i sense aparences que freni) de diòxid de carboni a causa de la crema de combustibles fòssils, i ampliat per l’emissió de metà des de les tundres desglaçades de Sibèria i el Canadà, escalfa molt més les regions polars del nord que les zones equatorials. De fet, més del doble.

A dalt: evolució de la concentració atmosfèrica de diòxid de carboni, mesurada per la Institució Scripps de Oceanografía de la Universitat de Califòrnia a San Diego. A baix: evolució de la concentració atmosfèrica de metà, mesurada per la NOAA.

Això és així a causa de fenòmens de retroalimentació. Si hi ha gel, aquest reflecteix la llum incident i el pol es manté fred. Però si el gel comença a retirar-se cap al nord, la llum solar s’absorbeix pel terra desglaçat i es reté com a calor (energia) a la superfície.

A això s’hi ha d’afegir que, tot i que està escalfant-se, el pol continua fred, de manera que no té convecció de l’aire: la calor es reté a la superfície. Addicionalment, l’aigua fosa en estius més calents reté la calor i escalfa el gel a l’hivern.

El resultat és el que dèiem: el pol s’està escalfant a un ritme el doble de ràpid que la resta del planeta. És a dir, estem avançant cap a una situació d’estiu a l’hivern: el raig polar s’ha desplaçat a una latitud més alta, s’ha debilitat i, consegüentment, els seus meandres són més intensos. El resultat són canvis molt bruscos de temps, de calor a fred i a la inversa, i calitges com la prevista per a l’última setmana d’abril.

Això és el que hem d’esperar d’aquí a finals del segle XXI, perquè és evident que, malgrat els esforços de la Unió Europea, la resta dels milers de milions de ciutadans del planeta no deixen d’emetre cada vegada més CO2. I a l’escalfar-se la Terra, l’emissió de metà continua augmentant.

L’adaptació, única sortida

L’única resposta és l’adaptació a fenòmens meteorològics extrems: grans sequeres, calor intensa, episodis de gelades molt fortes, pujada del nivell del mar i invasió d’espècies foranes, incloent-hi patògens.

Entre altres mesures, necessitem emmagatzemar aigua, controlar les riuades plantant arbres de forma massiva (milers de milions), reduir el risc de gelades en els fruiters de la Manxa i de la vall de l’Ebre, desenvolupar cultius i espècies més resistents a la sequera primerenca i establir sistemes de control de l’entrada d’aigua del mar a les costes deguda a la combinació de la pujada del nivell del mar i l’onatge.

Això, a més de protegir la nostra economia, generaria una enorme quantitat de llocs de treball.

Aquest mateix missatge l’he llançat sense parar respecte a la necessitat del desenvolupament de l’energia solar des de fa 35 anys. S’han perdut 30 d’aquests anys, i ara ja és tard. No frenarem el canvi climàtic.

Tenim 30 anys per adaptar-nos-hi. ¡Tant de bo que aquesta vegada sí que ens posem a la feina i no hàgim de dir el 2053 que ja hem perdut la capacitat d’adaptació en una Espanya destrossada!

Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation. Llegiu-ne l’original.