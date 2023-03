Moviments ecologistes de tot el món, liderats per la marea estudiantil de Fridays For Future, sortiran aquest divendres al carrer per exigir solucions davant la crisi climàtica. Així arrenca l’última convocatòria de la vaga mundial pel clima, una protesta global que va brollar a principis del 2019, de la mà de la generació de Greta Thunberg, i que després de l’aturada derivada de la pandèmia de covid-19 intenta ara recuperar el clam ciutadà per protegir la salut del planeta i dels seus habitants.

Sota el lema ‘Vides contra el capital’ (’People not profit’ en anglès), la vaga denuncia que la crisi climàtica és responsabilitat directa d’«un model socioeconòmic defectuós que cal ser reemplaçat amb urgència». «Les nacions riques són responsables del 92% de les emissions globals i l’1% més ric de la població mundial és responsable del doble de la contaminació produïda pel 50% més pobre», denuncia el manifest llançat per la plataforma de joves ecologistes.

«Vivim en un món on s’està prioritzant el lucre econòmic abans que el benestar de les persones i del planeta. I això és una cosa insostenible que hem de canviar al més aviat possible», exclama Pere Joan Femenia Sastre, portaveu de Joventut pel Clima Espanya. «Sabem que els combustibles fòssils causen estralls tant al medi ambient com en la salut de les persones i, tot i així, continuem acudint-hi i finançant-ne l’extracció. També sabem que la contaminació de l’aire és un problema de primer nivell i ni tan sols així aconseguim posar-hi fre. Coneixem tant els problemes com les solucions; no pot ser que ens quedem de braços plegats», comenta l’activista.

El #25M salimos a las calles para reivindicar nuestro derecho a vivir en #TerritoriosHabitables



👉Queremos políticas públicas que pongan la vida en el centro #VidaContraCapital pic.twitter.com/Vf8IqVkWsW — Juventud Por El Clima - Fridays For Future España. (@JuventudXClima) 24 de marzo de 2022

Segons calculen els organitzadors d’aquesta vaga, aquest 25M hi haurà més de mil concentracions a tot el món a favor de la justícia climàtica. A Espanya hi ha convocades una vintena de manifestacions, accions i esdeveniments en diferents punts del país. Les protestes compten amb el recolzament d’un centenar d’entitats ecologistes espanyoles. A Barcelona, la convocatòria és per a les 19.00 a la plaça de Catalunya. A Madrid, a la mateixa hora la crida és cap a la plaça de Cibeles. També hi ha convocades accions a Mallorca, Cadis, Tarragona, València, Sevilla, Granada, Salamanca, Bilbao, Ourense, Màlaga i Oviedo.

Convocatòria internacional

«La força d’aquesta vaga és que es tracta d’una convocatòria internacional, perquè demostra que la lluita contra el canvi climàtic ha de ser una cosa a escala global. De res serveix que una ciutat o un país redueixi les seves emissions si els altres continuen contaminant com fins ara», comenta Miquel Vallmitjana, portaveu d’Ecologistes a Acció. «Sortim al carrer a denunciar, una vegada més, la inacció contra la crisi climàtica. La comunitat científica ens alerta que la crisi climàtica ja està causant danys i sofriment a tot el món i que per cada dècima de grau que augmenti la temperatura les conseqüències seran més greus. Necessitem aplicar mesures al més aviat possible per frenar aquesta crisi», argumenta l’ecologista.

Segons explica Femenia Sastre, la lluita contra la crisi climàtica es tradueix en accions a petita i gran escala. «El món ha de reduir dràsticament les seves emissions i descarbonitzar la seva economia. Però més enllà d’aquestes accions globals, també necessitem lluitar contra la pobresa energètica a les nostres ciutats, garantir que els ciutadans respirem aire net i impulsar una transició ecològica que no deixi ningú enrere», comenta el portaveu de Joventut pel Clima.

📢 ON MARCH 25TH, WE WILL STRIKE FOR CLIMATE REPARATIONS AND JUSTICE!📢



Join us for the Global Climate Strike as we demand policymakers and world leaders to prioritize #PeopleNotProfit!



Find out more: https://t.co/4vSZMw5LoT#FridaysForFuture

Design made by: @namevdelang pic.twitter.com/7RQPIXxhbP — Fridays For Future (@Fridays4future) 25 de enero de 2022

Un dels lemes de la vaga d’aquest divendres, de fet, és justament aquest crit a favor de la justícia climàtica. I de la importància d’ajudar les poblacions més afectades per l’avenç d’aquesta crisi. «Les comunitats més pobres del planeta, els pobles indígenes i les poblacions marginades estan sent desproporcionadament afectades pels efectes de la crisi climàtica. Són les que menys han contribuït al problema i les que més n’estan patint les conseqüències», denuncia la convocatòria d’aquesta protesta. «Necessitem entregar-los recursos. I no com a gest de solidaritat, sinó per justícia», sentencia el manifest.

La vaga ecologista d’aquest divendres aspira a inundar els carrers de tot el món en vigílies del Dia Mundial del Clima i la ja cèlebre ‘Hora del planeta’, la campanya simbòlica que cada any aconsegueix que el món apagui els llums durant uns minuts per conscienciar sobre la necessitat de cuidar el medi ambient. «La crisi climàtica és la crisi més gran a la qual s’ha enfrontat la humanitat. S’ha d’explicar de manera molt clara la magnitud del problema i fer que la gent entengui el perill que suposa. Només així aconseguirem implicar tothom cap a un canvi de model més sostenible», reflexiona Vallmitjana. «Encara som a temps d’esquivar els pitjors escenaris climàtics, però hem d’actuar ja», acaba l’activista.