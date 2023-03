L’Hora del Planeta, una iniciativa símbol de la lluita contra el canvi climàtic i contra la pèrdua de biodiversitat, ha apagat els llums aquest dissabte durant 60 minuts amb el suport de més 500 municipis a Espanya, entre els quals Barcelona.

Entre les 20.30 i les 21.30 el gest d’apagar el llum s’ha anat fent a més de 190 països, en edificis, llars, empreses i monuments emblemàtics, com la Sagrada Família de Barcelona.

Però a més de la capital catalana, altres municipis de Catalunya s’han afegit a la iniciativa i, per exemple, a Badalona s’han apagat els llums del pont del passeig del Mare Nostrum.

Més de 500 municipis a Espanya

A Espanya s’hi han afegit més 511 municipis, ja que els ajuntaments són actors claus per impulsar la lluita contra el canvi climàtic, a més de 128 empreses i 126 organitzacions, segons dades de la pàgina web del Fons Mundial per a la Natura (WWF).

La celebració té lloc la mateixa setmana en què el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat un nou informe en què ha advertit que la finestra d’oportunitat per aconseguir «un futur vivible i sostenible per a tothom» s’està tancant ràpidament.

El document recorda que des de 1970 la temperatura global de la superfície terrestre s’ha escalfat a més velocitat que en qualsevol altre període de 50 anys dels últims dos mil·lennis i crida, un cop més, a reduir les emissions i el consum.

Rússia no s’hi afegeix

El moviment L’Hora del Planeta va sorgir fa 17 anys a Sydney i aquesta nit, com cada any, ha arribat a gairebé tot el món, si bé un dels que ha faltat aquest any és Rússia.

El Kremlin va anunciar divendres que no apagaria la seva il·luminació en el marc de la iniciativa global coordinada pel WWF, organització que ha sigut declarada «agent estranger» en aquest país.

Des del 2009, en l’apagada ecològica solien participar a Moscou edificis com el Kremlin, la catedral de Sant Basili i els Jardins d’Alexandre.