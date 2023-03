Les fortes gelades dels últims dies a Espanya no només han afectat el nostre país, sinó que tenen conseqüències més enllà de les nostres fronteres. Prova d’això és la situació que viu des de fa setmanes el Regne Unit a causa de l’escassetat de tomàquets, que s’han convertit ja en un article de luxe en les rares ocasions en què estan disponibles. Les prestatgeries dels supermercats dedicats a hortalisses són pràcticament buides i la culpa, en gran part, és del mal temps que ha fet a Espanya, un dels seus principals proveïdors.

Segons reflecteix la premsa britànica des de fa uns dies, la falta de tomàquets i el seu racionament (quan n’hi ha, només es ven un màxim per client) és motiu constant de comentaris a les xarxes socials, inundades de mostres de preocupació i fins i tot indignació.

La producció de tomàquets a la Gran Bretanya és molt minoritària i insuficient per atendre la demanda nacional, tret de l’estiu. En realitat, durant els mesos d’hivern ha d’importar el 90% dels tomàquets que es consumeixen al país, i gran part d’aquests procedeixen d’Espanya, així com del Marroc, afectat també per una situació climatològica semblant.

La BBC es va posar en contacte amb el Govern espanyol per preguntar el motiu d’aquesta escassetat i portaveus de l’Executiu van confirmar que el subministrament d’aquest producte «és actualment més baix» del normal. Pel que sembla, aquesta situació es deu al clima: «Hi va haver temperatures inusualment altes des del final de l’estiu fins al desembre» i tot seguit es va produir «una arribada sobtada de baixes temperatures al gener, la qual cosa va motivar una caiguda en el subministrament», segons les explicacions del Govern a l’esmentat mitjà de comunicació.

El director executiu dels supermercats Waitrose, James Bailey, ha afirmat a l’emissora LBC: «Ha nevat i granissat a Espanya, i també ho ha fet al nord de l’Àfrica, que està acabant amb gran part de les collites» i va confiar que la situació es restableixi en els pròxims dies.

L’Associació de Productors de Fruites i Hortalisses d’Almeria, Coexpal, admetia dies passats que la producció havia baixat un 22% en relació amb el mateix període de l’any anterior i algunes empreses tenien problemes per complir els enviaments als seus clients. Pel que sembla, al Marroc fins i tot s’ha arribat a prohibir l’exportació de tomàquets per garantir la disponibilitat al mercat intern.

I el Brexit dona l’estocada

No obstant, els mitjans britànics acusen també en part el Brexit d’aquesta situació. La multiplicació de la burocràcia per a l’entrada de camions des de la UE a la Gran Bretanya fa que no arribin les hortalisses al mateix ritme d’abans, quan el país formava part de la Unió. Cada camió que entra al Regne Unit requereix complimentar llargs i complexos formularis, han d’esperar prolongades cues de diverses hores i molts transportistes directament es neguen a realitzar aquests serveis en tals condicions.

Article de referència: https://www.bbc.com/news/64762429

......

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es