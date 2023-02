Des de principi d'aquest any hidrològic –des de l’1 d’octubre–, s’han recollit a Espanya 298 litres per metre quadrat, amb prou feines un 2% per sota de la mitjana, cosa que dona valors normals de precipitació per a aquesta època, però que no mitiguen la situació de sequera meteorològica.

Aquests quatre mesos s’han acumulat pràcticament «registres normals de pluja, sobretot gràcies a les precipitacions de desembre i de gener», ha explicat Rubén del Campo, portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que matisa que la situació de sequera meteorològica s’ha pal·liat en part, però no per complet. En el dia d’avui, les quantitats acumulades es troben per sota dels seus valors normals en una franja al nord que va des d’Astúries fins a Navarra, en gran part d’Aragó, a Catalunya, en tot el terç sud peninsular, al llarg del Llevant, en la part més occidental de les illes Balears i a tot l’arxipèlag canari. Per contra, les precipitacions superen els valors normals per al període 1991-2020 en gran part de l’interior i oest de la Península (tret d’Andalusia), a l’Aragó en el seu terç nord, a l’est de l’illa de Mallorca i a l’illa de Menorca. Perquè la sequera actual es pal·liés de manera completa seran «determinants les precipitacions a la primavera» i, de moment, no es pot descartar que al març pogués donar-se un canvi de tendència, amb borrasques circulant més a prop de les nostres latituds, ha explicat el portaveu. De totes maneres –ha continuat– la predicció en conjunt per al trimestre al març, l’abril i el maig assenyala que els models no es posen d’acord, més enllà d’una possible tendència a pluges superiors a les habituals en punts de l’àrea mediterrània, mentre que en la resta del país no se sap amb certesa què passarà.