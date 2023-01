Els coipús (Myocastor coypus) són una espècie de rosegadors originaris de Sud-amèrica que van arribar fa uns anys a Catalunya i que des d’aleshores s’han multiplicat exponencialment fins convertir-se en una veritable plaga. En aquests moments, segons alerta la radiografia més exhaustiva fins ara sobre espècies invasores al territori, aquestes llúdries ja han colonitzat els rius de Girona i, si segueixen així, en breus es tem que la seva arribada desbordi altres ecosistemes fluvials catalans. Per fer front a aquest fenomen, la conselleria d’Acció Climàtica ha anunciat el desplegament d’un nou pla de xoc per frenar l’expansió d’aquesta espècie invasora: el primer fins ara centrat en un sol animal.

En aquests moments, segons apunten els balanços més recents, s’estima que només a la zona de Girona hi ha més de 2.000 exemplars de coipús. Aquests animals suposen un greu perill per als ecosistemes, ja que, d’una banda, alteren el medi i desplacen les espècies autòctones i, d’altra banda, causen greus danys en cultius i plantacions agrícoles. El pla de la Generalitat per fer front a la seva expansió aspira a reduir almenys el 70% de la població d’aquests animals en els pròxims anys. «Hem de controlar les poblacions de coipús per evitar que s’expandeixin encara més», ha destacat Anna Barnadas, secretària d’Acció Climàtica, durant la presentació d’aquesta iniciativa.

Una de les principals mesures serà la creació d’una brigada específica per prevenir l’expansió d’aquesta espècie. L’equip, que estarà actiu durant tot l’any, s’encarregarà tant de col·locar gàbies per capturar aquests animals com d’instal·lar tanques electrificades per protegir cultius i plantacions de la zona. En els moments de «màxima necessitat», la conselleria planeja desplegar fins a quatre brigades i, en casos extrems, fins i tot mobilitzar part dels agents rurals de la zona per ajudar en les tasques de control. També es preveu engegar una nova xarxa de control i seguiment per monitoritzar les poblacions d’aquesta espècie invasora.

Indústria pelletera

Es creu que els coipús van ser introduïts a la península Ibèrica com animals de cria per a la indústria pelletera. Els abrics de pell d’aquest animal, de fet, són molt cobejats en el món del luxe. En algunes zones d’Europa hi ha explotacions que sumen centenars de milers d’exemplars d’aquestes llúdries per fabricar articles de pell. Els experts creuen que els primers exemplars de coipú que van arribar a l’Empordà van ser animals escapats d’algunes granges franceses. El mateix passa amb el visó americà (Neovison vison), una espècie que va arribar a aquestes latituds del globus de mà de la indústria pelletera i que ara s’ha convertit en una plaga.

En aquests moments, segons apunta l’informe més exhaustiu presentat fins ara, a Catalunya hi ha prop de 200 espècies d’animals i plantes considerades invasores d’ecosistemes. La Generalitat ha promès doblar el pressupost per fer front a l’expansió d’aquestes espècies i, a partir d’aquest any, dedicar prop de dos milions d’euros a programes per controlar les diferents poblacions d’espècies invasores.