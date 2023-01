La capa d’ozó s’està recuperant des que es va iniciar l’eliminació progressiva a escala mundial de les substàncies perjudicials per a aquesta i, si es mantenen les mesures previstes en el Protocol de Mont-real durant els pròxims quatre decennis, aquesta millora contribuirà a alentir l’augment global de temperatura aproximadament en 0,5 graus centígrads d’aquí al 2100, segons ha confirmat aquest dilluns l’Organització Meteorològica Mundial (OMM).

Les dades de l’‘Informe d’avaluació quadriennal del Grup d’Avaluació Científica del Protocol de Mont-real’ confirmen que l’eliminació progressiva a escala mundial del 99% de les substàncies químiques perjudicials per a la capa d’ozó està permetent que es recuperin i mitigar el canvi climàtic.

El treball, que ha sigut presentat aquest dilluns en la CIII reunió de la Societat Meteorològica dels Estats Units, adverteix tanmateix dels efectes no desitjats a la capa d’ozó que podrien tenir tecnologies noves com la geoenginyeria.

Es restablirà el 2040 a la major part del planeta

L’informe confirma la recuperació notable de l’estratosfera superior i la disminució de l’exposició de les persones a la radiació ultraviolada (UV) nociva del sol. D’aquesta manera, estima que si es mantenen les polítiques actuals, la capa d’ozó recuperarà els seus valors de 1980, és a dir, previs a la formació del forat d’ozó, aproximadament el 2045 a l’Àrtic; el 2066 a l’Antàrtida, i el 2040 a la resta del món.

A més, els científics conclouen que les variacions en la mida del forat d’ozó a l’Antàrtida, sobretot entre el 2019 i el 2021, es van deure principalment a les condicions meteorològiques. No obstant, afegeix que la superfície i profunditat del forat d’ozó ha disminuït des de l’any 2000.

La secretària executiva de la Secretaria de l’Ozó del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, Meg Seki, ha qualificat de «fantàstica notícia» que l’últim informe quadriennal confirma que la capa d’ozó s’està recuperant.

«Mai es destacarà prou fins a quin punt el Protocol de Mont-real ha contribuït a la mitigació del canvi climàtic. En els últims 35 anys, el protocol s’ha convertit en un veritable defensor del medi ambient», ha manifestat.

A més, ha destacat que les avaluacions i els exàmens que realitza el Grup d’Avaluació Científica continuen sent un component «essencial» de la tasca del protocol, que ajuda a informar les instàncies normatives i decisòries.

L’informe confirma la repercussió positiva que aquest tractat ha tingut en el clima. A més, l’OMM recorda que l’Esmena de Kigali al Protocol de Mont-real, acord addicional assolit el 2016, exigeix la reducció progressiva de la producció i la utilització d’alguns hidrofluorocarburs (HFC) que, si bé no esgoten directament l’ozó, són potents gasos amb efecte hivernacle.

Segons el Grup d’Avaluació Científica, aquesta esmena hauria de contribuir a evitar entre 0,3 i 0,5 °C d’escalfament global d’aquí al 2100.

Un precedent per actuar ara sobre el clima

El secretari general de l’OMM, Petteri Taalas, ha celebrat que les mesures adoptades en relació amb l’ozó estableixen un «precedent per a l’acció climàtica» i augura que l’«èxit» obtingut gràcies a l’eliminació progressiva de les substàncies químiques que destrueixen la capa d’ozó mostra el que pot i ha de fer-se de forma urgent per abandonar els combustibles fòssils, reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i limitar, per tant, l’augment de les temperatures.

Per primera vegada, el Grup d’Avaluació Científica ha examinat els possibles efectes sobre l’ozó de la injecció d’aerosols a l’estratosfera (SAI). La SAI ha sigut proposada com a possible mètode per reduir l’escalfament climàtic mitjançant l’augment de la reflexió de la llum solar.

Tanmateix, el grup adverteix de les conseqüències imprevistes de la SAI, que «també podrien afectar les temperatures, la circulació, i les taxes de producció i de destrucció de l’ozó a l’estratosfera, així com el transport».

