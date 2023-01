Barcelona i els altres ports de Catalunya es convertiran aviat en els primers d’Espanya que cobraran un impost als grans barcos per la contaminació atmosfèrica que generen. La Generalitat ja ha tret a informació pública la proposta del nou gravamen amb el qual, segons algunes informacions, preveu recaptar fins a 34 milions d’euros a l’any.

L’impost s’aplicarà a creuers turístics, vaixells de càrrega de contenidors, petrolers i altres vaixells de gran tonatge en concepte de contaminació per emissions d’òxids de nitrogen i micropartícules en suspensió, dos dels elements que expulsen aquests vaixells a través de les xemeneies.

L’avantprojecte de llei és pioner a Espanya i vol complementar la llei de canvi de climàtic que va aprovar el Govern central l’any passat però que va eludir gravar aquestes emissions contaminants en les maniobres d’atracada i ancoratge dels grans vaixells.

L’aplicació de l’impost, que ja ha causat alarma i rebuig entre alguns sectors econòmics i turístics de Catalunya, serà progressiva. La seva recaptació servirà per alimentar el fons per a la protecció i millora de la qualitat de l’aire.

El gravamen el pagaran les empreses navilieres i armadors i s’aplicarà en vaixells de més de 5.000 tones: petrolers, creuers i transatlàntics, vaixells de càrrega i altres de similars, que constitueixen la major part dels barcos que recalen als principals ports catalans.

El trànsit marítim és un dels grans causants d’emissions d’efecte hivernacle, segons tots els estudis. Els grans barcos alliberen a l’atmosfera grans quantitats d’òxid de nitrogen, sofre i sutge procedents dels seus motors, que utilitzen combustibles fòssils. Aquestes emissions són especialment intenses durant les operacions d’atracada.

Els experts assenyalen, a més, que aquestes emissions també tenen efectes sobre la salut humana, tant per als qui estan directament a la coberta de les embarcacions, que la reben directament, com per als habitants de les ciutats portuàries. Un sol creuer, per exemple, emet més contaminants que milers de cotxes, segons els últims estudis científics.

Altres ports del Mediterrani espanyol, com el de Palma de Mallorca, han imposat també límits als creuers. En concret, des de l’any passat la capital balear només permet atracar tres creuers diaris com a màxim.

Com que aquesta mesura ha provocat, de retruc, un increment de les escales en ports veïns, com el d’Eivissa, l’alcalde d’aquesta localitat ha anunciat la seva intenció de limitar també l’arribada d’aquestes ciutats flotants.

.......

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es