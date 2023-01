L’any passat va ser el més càlid mai registrat a Catalunya. Segons apunten les dades dels observatoris meteorològics catalans, l’any passat és el més càlid en més de cent anys. Els registres històrics de les estacions de l’Ebre i l’Observatori Fabra, amb més d’un segle d’història, confirmen que les temperatures observades durant el 2022 són les més altes des que existeixen registres. Els termòmetres van marcar temperatures entre 1,5 i 2 graus per sobre de l’habitual durant totes les estacions.

El balanç anual del Servei Meteorològic de Catalunya, publicat aquest mateix dimarts, apunta que la temperatura mitjana anual va estar molt per sobre dels anys anteriors. Al litoral i el prelitoral es van superar els 18 graus centígrads. A Barcelona, fins i tot es van superar els 19 graus (en gran part, per l’efecte d’illa de calor que provoca l’arquitectura urbana). A la metròpolis s’ha arribat a registrar una anomalia positiva de 3,4 graus. Això, a la pràctica, significa que l’any passat es van arribar a registrar temperatures més de tres graus per sobre respecte a un any típic de fa seixanta anys.

Vuit mesos de calor anòmala

«La calor ha sigut definitivament un dels protagonistes en diversos mesos de l’any», destaca l’anàlisi publicada aquest dimarts. L’any va arrencar amb un hivern especialment fred, marcat per un gèlid gener (un febrer amb una anòmala pujada dels termòmetres) i un abril de gelades. Però a partir del maig, els termòmetres es van disparar durant la resta de l’any. Els mesos de maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre, novembre i desembre van destacar per ser més càlids de l’habitual per a les seves respectives èpoques de l’any. Alguns d’aquests mesos fins i tot van trencar rècord com els més calorosos mai registrats.

«De maig a desembre, tots els mesos han sigut el més càlid de la seva sèrie en algun lloc o altre de Catalunya, ja sigui de manera general (com va passar al maig i a l’octubre) o de manera més aïllada (com l’agost o el setembre)», destaquen des del Servei Meteorològic de Catalunya en el seu balanç anual. Destaquen, sobre totes, les dades dels observatoris centenaris. Fins ara, l’any més càlid registrat pel Fabra va ser el 2020 amb una temperatura mitjana de 16,6. Ara, l’any passat aquesta xifra va arribar a 18,1. A l’estació de l’Ebre, la mitjana anual més alta registrada era del 2019 amb 18,9 graus. L’any passat, va ser de 19,5.

Les dades catalanes reflecteixen la tendència general observada a Espanya. Segons corrobora una anàlisi de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), les temperatures observades durant el 2022 a Espanya són les més altes des que existeixen registres. A l’estiu es va observar una de les onades de calor més intenses i duradores mai observades. A la tardor, es van viure temperatures gairebé estiuenques. I l’hivern va arrencar amb registres anòmals. Però això no és tot. «És la primera vegada que la temperatura mitjana anual supera els 15 ºC. Fins al 2011, no s’havia arribat mai a 14,5 ºC. Des d’aleshores, ha succeït cinc vegades», destaquen els meteoròlegs.