Les altes temperatures que va patir Espanya aquest estiu van causar més de 12.000 morts entre el juny i l’agost, de les quals més de 5.300 es van produir per efectes de la calor extrema. Aquest nou càlcul revela que les morts associades a la calor van ser molt més nombroses de les que inicialment va calcular el Ministeri de Sanitat i ratifica que les altes temperatures poden explicar més de la meitat de l’excés de morts que es van produir en aquell període.

Es tracta del nombre de morts associades a les altes temperatures més elevat dels últims anys i la raó és la successió d’onades de calor que han afectat Espanya durant els mesos estivals. Així ho conclouen un grup d’investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), la Universitat de València i el Consorci Espanyol per a la Investigació en Epidemiologia i Salut Pública (Ciberesp), que, amb un nou model d’atribució de morts, han aconseguit analitzar més a fons el fenomen de mortalitat que es va produir entre el juny i l’agost.

La meitat de l’estiu, sota onades de calor

La meitat de l’estiu, sota onades de calorSegons les dades recopilades per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), els mesos estivals es van saldar amb un total de 42 jornades (pràcticament, la meitat dels dies d’estiu) sota una situació d’onada de calor.

Aquells 42 dies multipliquen per 7 la mitjana de jornades amb onada de calor que es van registrant entre el 1981 i el 2010, quan hi va haver 6 dies de mitjana, i tripliquen la mitjana de l’última dècada, del 2011 al 2020, amb 14 dies de mitjana. Fins ara, el rècord el tenia l’any 2015, amb 29 dies d’onada de calor. L’estiu del 2022 es va convertir en el més calorós d’Espanya des dels anys seixanta.

Durant aquells mesos, els registres del sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo), de l’Institut de Salut Carles III (ISCIII), van detectar un excés de mortalitat de 21.471 persones, i d’aquestes morts 4.663 van ser associades a la calor, sense distingir entre temperatures moderades i extremes. Amb aquest nou model, el grup ha estimat que van ser en realitat 12.054 les morts associades a la calor, de les quals 5.316 es van deure als dies en els quals les temperatures es van elevar per sobre dels 26,5 ºC i, per tant, es van considerar extremes.

Les morts derivades d’una calor moderada van ser 1.798 al juny, 2.588 al juliol i 2.356 a l’agost. Al juny, es va superar el límit de 26,5 ºC en cinc dies consecutius i hi va haver 706 morts. Al juny i a l’agost, tanmateix, els dies afectats per calor intensa van ser molts més nombrosos, concretament dues setmanes a cada mes. Al juny les altes temperatures van afectar el país del 10 al 25 de juliol i, només una setmana més tard, ho van tornar a fer en una nova onada de calor que va durar des del 31 de juliol fins al 13 d’agost. Aquests llargs períodes de temperatures extremes van provocar 3.204 morts al juliol i 1.406 a l’agost.

«La diferència entre el juliol i la resta de mesos és més gran, perquè en aquell període l’onada de calor es va estendre per tot el país», explica Dominic Royé, geògraf físic de la Fundación para la Investigación del Clima (FIC) i signant de l’estudi.

La comparativa amb altres anys mostra, a més, que la calor extrema ha matat cinc vegades més que en anys anteriors. El 2020 o el 2021, les morts per calor extrema ben just arribaven a 1.000 persones. A més, «hi ha una tendència a la desigualtat, de manera que són les persones més vulnerables i amb menys recursos les que tenen més probabilitat de morir per la calor extrema».

Més morts de les calculades pel ministeri

Més morts de les calculades pel ministeriAmb aquestes noves dades, la calor explica més de la meitat de l’excés de morts que es va produir aquest estiu. Bastant més que el 20% que estima l’organisme dependent del Ministeri de Sanitat. Per l’investigador, les diferències amb les dades oficials s’expliquen per una «desactualització» dels mètodes de mesurament per part de l’ISCIII. De fet, ja són diversos els experts que han advocat per canviar la manera en què es mesuren els excessos de mortalitat atribuïbles a la temperatura als informes oficials.

Royé insisteix que aquestes dades han d’obrir els ulls a la població, per entendre que la calor és un perill greu, a l’altura –o fins i tot per sobre– del fred extrem. «Quan parlem de mortalitat no només ens referim al cop de calor, que és l’atribució més clàssica; la pitjor part d’aquestes morts està relacionada amb les malalties cardiovasculars i respiratòries», insisteix.

No en va, altres estudis, com el publicat per l’Associació Americana del Cor (AHA, per la seva sigla en anglès), han establert una relació directa entre la calor extrema i el fet d’haver més risc de morir per una malaltia cardiovascular.

Es tornarà a repetir

Es tornarà a repetirAquesta situació, lluny de ser puntual, es pot tornar a repetir en un futur no gaire llunyà. D’acord amb el sisè informe del Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC), les onades de calor extraordinàries que ha patit l’entorn peninsular aquest any es poden convertir en situacions usuals.

Espanya és un dels països més afectats per l’increment de temperatures a causa del canvi climàtic i avui dia ja se sap que una de cada tres morts per calor està relacionada amb l’escalfament global.

Però no tot està perdut. Encara hi ha temps per adaptar-nos-hi o mitigar els impactes d’aquesta nova amenaça. D’una banda, els investigadors aposten per canviar els hàbits. «Si fa molta calor, el més lògic serà protegir els qui treballen a l’aire lliure modificant els seus horaris o adaptant el lloc de treball», insisteix.

Col·lectivament, Royé també aposta per crear a les ciutats «refugis climàtics», per exemple, a centres comercials, que permetin a tota la població accedir a unes temperatures més saludables. Altres possibilitats són les zones verdes. «Quan s’augmenten un 20% les zones verdes a les ciutats, la calor es redueix en un 9%», explica Royé, que insisteix que, tot i que no hi ha una relació causal, sí que hi ha una «probable causalitat» entre tots dos fenòmens.

