L’any nou és sinònim de bons propòsits així que, després d’un any especialment marcat pel caos climàtic, no hi ha més bona idea per engegar el 2023 que fer-ho amb hàbits més sostenibles i respectuosos amb el planeta. L’anàlisi més gran feta fins a la data sobre com frenar l’avanç de la crisi climàtica destaca la necessitat d’impulsar canvis a tots els nivells: des de les polítiques dictades per governs i empreses fins al comportament dels ciutadans corrents de carrer. És a dir, que totes les accions, per petites que siguin, contribueixen a posar un gra de sorra per impulsar un canvi molt més global.

¿Però per on es pot començar? Ser ecologista va molt més enllà de reciclar. De fet, més enllà de llençar correctament els residus que generem, hi ha un molts hàbits que podem adoptar per ser una mica més sostenibles. Aquí hi ha una petita guia de bons propòsits ecologistes per a l’any nou.