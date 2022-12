Després de dues setmanes de negociacions, la cimera de la biodiversitat de Mont-real ha arribat per fi a un acord. Els 196 països reunits es comprometen a protegir el 30% de la superfície terrestre i marina del planeta per al 2030, aplicar més mesures per frenar la pèrdua d’espècies a totes les regions del globus i posar en marxa un nou fons econòmic per protegir la biodiversitat. Els més optimistes ja defineixen aquest pacte com l’Acord de París de la Natura. És a dir, una normativa marc que permeti desplegar objectius, lleis, polítiques i eines de finançament a tots els nivells per aturar i revertir la pèrdua de biodiversitat per al 2030.