L’aclaparador i superlatiu projecte emprès a l’Aràbia Saudita per construir l’edifici més gran del món s’ha posat en marxa. Les fotografies i vídeos fets al lloc demostren que les obres de The Line ja han començat i avancen a bon ritme. La idea, que inicialment semblava estrambòtica i cridada a quedar-se només en un bonic power point, ja ha saltat al món real. Es tracta d’una megaconstrucció situada al mig del desert saudita amb capacitat per a 9 milions de persones, mig quilòmetre d’alçada i 170 quilòmetres de longitud.

L’adjectiu faraònic queda curt per descriure les dimensions de l’edifici-ciutat The Line, que no és altra cosa que una més de les peces que integraran la ciutat Neom, el gran projecte que impulsa el règim saudita i que també inclourà una gran pista d’esquí, com s’explica en aquest enllaç, després que el país dels deserts hagi sigut escollit com a seu dels Jocs Asiàtics d’Hivern del 2029.

En realitat, aquesta megaedificació consistirà en una mena de muralla gegant, uniformement forrada de mirall, que travessarà el desert al llarg de 170 quilòmetres fins arribar a la vora del mar Roig. La seva alçada serà comparable a la de l’Empire State Building. L’amplada, en canvi, serà modesta: uns 200 metres.

Dins aquesta muralla, aïllats en un ambient climatitzat, amb grans àrees poblades d’arbres, llacs i tota mena d’establiments i serveis, viuran els residents. Vivint al desert, no notaran en realitat cap dels seus rigors, ja que serà com si visquessin dins una base espacial.

Un formiguer d’excavadores i camions treballen sense parar al desert de l’Aràbia Saudita per rebaixar el terreny on s’assentarà The Line. En aquest vídeo es pot veure la situació en què es trobava l’obra fa uns dies:

Els promotors del projecte destaquen el seu caràcter totalment ecològic, ja que tota aquesta estructura funcionarà amb energia 100% renovable i tot el transport per l’interior de la ciutat serà de zero emissions. Per anar d’una punta a l’altra d’aquest bloc de 170 quilòmetres, un tren d’alta velocitat cobrirà el trajecte en uns 20 minuts. Els serveis, botigues i altres centres on hagin d’anar a peu els residents seran sempre a uns cinc minuts caminant, afirma el projecte.

El príncep hereu Saudí, Mohammed bin Salman, que també és president del consell d’administració de l’empresa Neom, concep aquesta urbs gegant com una demostració del futur sostenible pel qual aposta el seu país. «Són necessàries noves i imaginatives solucions» per fer front a les «crisis d’habitabilitat i mediambientals que afronten les ciutats del nostre planeta», ha afirmat el príncep.

Aquesta web segueix el desenvolupament del projecte de forma continuada al llarg del temps, amb informació de totes les novetats, a part de mostrar imatges espectaculars del que serà l’interior de The Line.

¿D’on sortirà l’aigua?

Un dels grans reptes que té plantejat no només el megaedifici The Line, sinó tota la ciutat de Neom, incloent el seu complex d’esquí, serà d’on treure tota l’aigua que necessitaran els seus residents i infraestructures públiques.

La construcció d’enormes plantes potabilitzadores, que portaran aigua des del mar Roig fins als residents, serà la solució. I, tot i que el projecte contempla que aquestes dessaladores funcionaran mitjançant electricitat obtinguda amb fonts renovables, ja hi ha experts que dubten que la tecnologia estigui tan avançada com per fer funcionar estacions tan grans com aquesta mitjançant l’energia solar. En cas de no ser així, les emissions de CO2 per produir l’electricitat necessària per dessalar aquesta quantitat d’aigua podrien ser molt considerables.

De fet, les emissions derivades de la mateixa construcció dels edificis (maquinària, transport, obtenció de materials, etc.) generarà ja grans emissions de CO2 que s’ha de veure si seran compensades en el futur pels mecanismes de sostenibilitat anunciats pel Govern saudita.

A més dels dubtes mediambientals, el projecte posa al descobert la falta de llibertats i els raquítics drets humans que caracteritzen aquest país. Diverses organitzacions han denunciat que alguns veïns de la zona han sigut desallotjats per força de casa seva per portar a terme les obres i que, a més, haurien sigut condemnats a mort a principis d’aquest octubre.

