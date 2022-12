Els nivells de contaminació del 2020 van ser excepcionals gràcies i per culpa de la pandèmia. El confinament i les restriccions van reduir la mobilitat a cotes que feia dècades que no es registraven a les grans ciutats. A Barcelona, per exemple, el trànsit es va reduir de mitjana un 26%, però hi va haver dies en què només sortien el 10% dels cotxes que circulaven abans del coronavirus.

Una cosa ha portat l’altra, i menys trànsit ha significat una <strong>reducció molt important de la pol·lució</strong> i dels seus efectes nocius en la salut de la ciutadania. Per primera vegada en molts anys, la capital catalana ha aconseguit tancar l’any per sota del límit màxim de diòxid de nitrogen marcat tant per la Unió Europea com per l’Organització Mundial de la Salut. ¿Però quant saps sobre com afecta la contaminació a les nostres vides? ¿Coneixes bé l’origen dels mals fums? Vegem-ho...