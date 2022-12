L’edifici més gran del món dedicat a sacrificar porcs ha entrat en funcionament a la Xina. L’immoble, amb aparença d’un bloc residencial com els altres, és en realitat un escorxador a gran escala, construït als afores d’Ezhou, una ciutat a la província de Hubei, al centre de la Xina.

Els seus 26 pisos d’alçada converteixen aquest gratacel en una autèntica superfactoria de carn, ja que té capacitat per sacrificar ni més ni menys que 1,2 milions de porcs cada any. La producció va començar el mes d’octubre passat.

Aquesta és la resposta de la Xina a la insaciable demanda de carn de porc, la proteïna animal més popular del país.

Zhongxin Kaiwei, el propietari de la instal·lació, és un nouvingut al sector porcí i a la ramaderia. Tanmateix, està aprofitant la gran demanda d’aquesta carn que hi ha al país. Va començar com a inversor en ciment, amb múltiples fàbriques en províncies com Hubei i Henan. Una d’aquestes fàbriques, Hubei Xinshiji Cement, és de fet al costat de la nova granja de porcs.

La companyia ha dit que originalment va planejar invertir en la producció d’aliments llestos per cuinar, però que va canviar d’opinió després d’una caiguda en les indústries del ciment i la construcció a la Xina. Jin Lin, el gerent general de l’empresa, afirma a The Guardian que l’empresa va veure l’agricultura moderna com un sector prometedor i, també, una oportunitat per utilitzar els seus propis materials de construcció per construir la granja de porcs.

Segons declaracions en el compte oficial de WeChat de l’empresa, la granja de porcs té dos edificis. Darrere del lloc operatiu, un edifici de la mateixa mida i aspecte idèntic està a punt d’acabar-se. Quan estiguin en ple funcionament, proporcionaran una àrea combinada de 800.000 metres quadrats d’espai, amb capacitat per a 650.000 animals.

La granja, de 4.000 milions de iuans (549 milions d’euros), té condicions controlades de gas, temperatura i ventilació, amb animals alimentats a través de més de 30.000 punts d’alimentació automàtics amb només fer clic en un botó en una sala de control central.

La companyia afirma que els rebutjos dels porcs seran tractats i utilitzats per generar biogàs, que es pot utilitzar per generar energia i escalfar aigua dins de la granja. Es requerirà que els treballadors passin per múltiples rondes de desinfecció i proves abans de rebre autorització per ingressar-hi, i no podran abandonar el lloc fins al seu pròxim descans, segons s’informa, una vegada per setmana.

Grangers que viuen al poble situat a l’altre costat de la carretera de la granja asseguren que els preocupa que la proximitat de la granja pugui generar un problema d’olor quan estigui en ple funcionament.

«Fa uns 30 anys, quan criava porcs, només en teníem dos o tres a la cort del nostre pati del darrere. He escoltat que els porcs criats en aquestes granges poden estar llestos per a la venda en uns quants mesos, quan en el passat necessitàvem més o menys un any per criar-ne un. Però crec que a mesura que avanci la tecnologia, aquesta serà la tendència en el futur», va assegurar un dels veïns.

Impuls a les macrogranges en altura

La Xina ha mirat de millorar la producció de carn de porc (consumeix al voltant de la meitat de tota la carn de porc del món) després de perdre fins a 100 milions de porcs a causa de la pesta porcina africana (PPA) entre el 2018 i el 2020.

En una política publicada el 2019, el Ministeri d’Agricultura i Assumptes Rurals de la Xina va informar que permetria la construcció d’instal·lacions de cria de gran alçada. Un anunci que va ser ben rebut pels inversors, inclòs Kingkey Smart Agriculture, que, segons s’informa, ha dit que el model de producció de gran alçada és més eficient, biosegur i respectuós amb el medi ambient.

«En comparació amb els mètodes de cria tradicionals, les granges porcines de gran alçada són més intel·ligents, amb un alt nivell d’automatització i bioseguretat. Alhora, té l’avantatge d’estalviar recursos de la terra», va dir Zhu Zengyong, professor de l’Institut de Ciència Animal de l’Acadèmia Xinesa de Ciències Agrícoles, que va assegurar que la seva popularitat havia augmentat després del brot de pesta porcina africana.

Només a la província sud-occidental de Sichuan, s’hi han planificat o construït 64 granges d’uns quants pisos a partir del 2020. «Inevitablement, la indústria de la cria de porcs es dirigeix cap a un futur altament automàtic i intel·ligent, i els estàndards i el llindar per als criadors de porcs seran més alt com a resultat», va afegir Zhu.

Objeccions dels experts

Tanmateix, altres experts opinen que les granges intensives a gran escala augmenten la probabilitat de brots de malalties cada vegada més importants.

«Les instal·lacions intensives poden reduir les interaccions entre els animals domèstics i salvatges i les seves malalties, però si una malaltia entra, pot esclatar entre animals com un incendi forestal», assegura a ‘The Guardian’ Matthew Hayek, professor assistent d’estudis ambientals a la Universitat de Nova York.

«He escoltat múltiples informes de ‘bioseguretat’, ‘eficiència’ i ‘sostenibilitat’. Escoltem el mateix argument a les instal·lacions dels EUA. Però hi ha molt poca evidència que aquestes instal·lacions intensives tinguin algun d’aquests beneficis en la realitat», va assenyalar.

Dirk Pfeiffer, professor titular de One Health a la Universitat de la Ciutat de Hong Kong, hi coincideix: «Com més gran sigui la densitat d’animals, més alt serà el risc de propagació i amplificació de patògens infecciosos, així com el potencial de mutació.

