Aquest any els termòmetres no han donat treva. Després d’uns mesos marcats per unes temperatures anòmalament altes, un estiu de calor extrema i una tardor amb registres molt més càlids del que es habitual, la natura torna a mostrar símptomes del mal ocasionat per la persistència de les temperatures altes. Aquest any, per exemple, els arbres fruiters i les plantes silvestres estan florint a la tardor a Catalunya. A diversos punts del territori s’han observat ametllers, cirerers i pruneres florits en ple mes d’octubre. Es tracta de la segona floració de l’any i, segons alerten els experts, és una cosa «molt poc habitual».