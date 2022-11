La misteriosa arribada massiva d’uns ocells semblants a uns pingüins en ple Mediterrani sorprèn els experts. Segons recull l’agència de notícies AFP, aquesta setmana s’han observat diversos exemplars de gavot a Còrsega, com a la platja d’Ajaccio, així com en diferents punts de la costa francesa i espanyola. Es tracta d’una espècie emparentada amb els pingüins que durant l’any sol habitar al nord-oest del continent europeu i que, a causa de la crisi climàtica, podria estar canviant la ruta migratòria habitual.

«Des de fa una setmana i mitja, hem sigut notificats de quatre individus, dos de vius i dos morts, a Còrsega. La població d’aquests animals és molt present aquest any», afirma Amandine Pericard, directora del centre de cura de la vida silvestre U Pettirossu, en una entrevista amb AFP. «Hi ha una població hivernant de pingüins de Torda al mar Mediterrani però aquest any hi ha bastants exemplars que s’han acostat a la costa, és bastant excepcional», remarca l’experta en relació amb aquestes observacions.

Aquest any, segons assenyalen diversos experts, l’afluència inusual s’observa des d’Espanya fins al sud-est de França. «Aquestes aus pelàgiques (d’aigües profundes) normalment només arriben a la costa per reproduir-se. La resta del temps es mouen pel mar obert, de manera que és bastant sorprenent veure’ls aquí,» va explicar a AFP Allain Bougrain-Dubourg, president de la Lliga Francesa per a la protecció de les aus. Molts dels exemplars detectats fins ara arriben en males condicions i, en gran part dels casos, acaben morint a les costes mediterrànies.

¿Desplaçades climàtiques?

Encara no està clar per què aquests ocells estan migrant cap al Mediterrani. Tampoc se sap què els provoca els desordres que les acaba portant a la mort. Segons explica Bougrain-Dubourg, hi ha diferents hipòtesis que podrien explicar aquest fenomen. Una possible explicació és la següent. Al nord del continent, aquestes aus tenen dificultats d’alimentació, en part a causa de l’escassetat de recursos pesquers. Això, sumat a l’avenç de l’escalfament global, estaria provocant que les aus hagin de viatjar molt més per aconseguir trobar els peixos per alimentar-se.

Una altra hipòtesi que podria explicar aquest fenomen suggereix el següent escenari. A causa de l’auge dels fenòmens meteorològics extrems, així com de les violentes tempestes i els forts vents, les poblacions d’aquestes aus podrien haver-se vist desplaçades dels seus hàbitats habituals. Aquestes condicions extremes, a més, podrien estar debilitant els exemplars. D’aquí les imatges que mostren el feble estat d’aquests ocells a l’arribar a les costes mediterrànies.

Entre gavians, gavines, xatracs becllargs, baldrigues i mascarells... 21 gavots (Alca torda) mínim davant el delta de la Tordera.



Malauradament, com a moltes altres localitats, també un gavot agonitzant a la platja. Serà el final de molts dels que han arribat... pic.twitter.com/fas3eEEQp1 — Javier Romera (@XavierRomeraC) 27 de noviembre de 2022

Sigui quina sigui la raó que ha portat aquests animals a les costes mediterrànies, els experts alerten que aquests animals podrien ser un reservori de malalties. «Moltes aus endèmiques com els gavots, que no tenen contacte directe amb els humans com els pingüins torda, han sigut atacats per la grip aviària. Potser van ser infectades per les gavines que fan de nexe entre la terra i les àrees de reproducció. Per això és molt important no tocar aquests animals», destaca Allain Bougrain-Dubourg.