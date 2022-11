Catalunya es disposa a invertir 80 milions d’euros els pròxims quatre anys per promoure mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Així ho ha anunciat la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, durant una compareixença celebrada aquest divendres a la cimera del clima de Sharm al-Sheikh. Aquesta iniciativa anirà especialment enfocada als projectes mediambientals impulsats per ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals i entitats municipals catalanes.

El pla es desplegarà en dues etapes. A la primera, que començarà a partir de l’any que ve i s’allargarà fins al 2024, s’entregaran uns 40 milions d’euros recaptats a partir del conegut com a fons climàtic (dels quals, almenys, la meitat deriva dels impostos sobre les emissions de CO2). A la segona, s’obrirà una nova convocatòria per assumir els 40 milions d’euros restants fins a l’any 2026. Segons avancen des de la conselleria, els detalls de la primera convocatòria es publicaran els pròxims dies.

Segons ha argumentat Jordà, «aquesta inversió multiplica per 20 el suport econòmic per fer front als plans de mitigació i adaptació al canvi climàtic». Fins ara, de fet, el pressupost per a aquest tipus de projectes s’acostava al milió d’euros anuals. «L’emergència climàtica ens interpel·la a tots. Per això hi hem d’invertir els màxims recursos possibles abans que sigui massa tard», ha destacat la consellera des de la cimera egípcia.

«Hi hem d’invertir els màxims recursos possibles abans que sigui massa tard»

Iniciatives municipals

La idea és impulsar un ampli ventall d’iniciatives relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic, la mitigació dels seus efectes i l’adaptació davant les seves conseqüències. Això inclourà des de plans contra la sequera fins a mesures per evitar incendis, passant per iniciatives per reduir la contaminació atmosfèrica a les ciutats i minimitzar l’exposició ciutadana a la pol·lució.

Segons ha detallat aquest divendres Jordà, un dels objectius d’aquest pla és acostar les ajudes als municipis més petits. En aquest sentit, des del Departament d’Acció Climàtica detallen que els municipis de menys de 20.000 habitants també es podran acollira unes subvencions per redactar projectes.

Aquestes són les principals línies estratègiques d’aquestes ajudes.