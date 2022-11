En la desfilada de discursos institucionals de la cimera del clima de Sharm al-Sheikh, Espanya pren la paraula i ha promès augmentar el seu suport econòmic a diferents programes per fer front a la crisi climàtica. En el seu discurs davant els caps d’estat reunits en l’assemblea inaugural, el president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat l’aportació de 20 milions d’euros per als fons globals d’adaptació climàtica, dos milions d’euros per a països especialment vulnerables als extrems climàtics, tres milions d’euros per al nou sistema de seguiment de fenòmens meteorològics extrems i cinc milions d’euros per a l’acabada de llançar aliança climàtica contra la sequera.

La cimera de Sharm al-Sheikh afronta el repte d’aconseguir una reducció d’emissions més ambiciosa Durant la seva intervenció, Sánchez també ha avançat la creació d’una «estratègia de finançament climàtic internacional» de la qual, de moment, encara no han transcendit més detalls. Totes aquestes accions, segons ha destacat el president del Govern, mostren la necessitat «de parlar amb fets, més que amb paraules». «En aquesta cimera tenim l’exigència moral d’actuar amb determinació i pas ferm. Espanya estarà a l’altura per avançar en aquest camí compartit junt amb la resta de la humanitat», ha destacat Sánchez durant el seu discurs.