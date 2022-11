Sharm el-Sheikh ha aconseguit arrencar una promesa històrica. Per primera vegada en els gairebé 30 anys de cimeres del clima i trobades diplomàtiques, els països han acordat incloure en la seva agenda oficial de negociacions el debat sobre com finançar les pèrdues i danys que la crisi climàtica està causant al sud global. Es tracta d’una reivindicació històrica que fa dècades que és sobre la taula i que, en el fons, posa en evidència com les emissions dels països més rics (i contaminants) del planeta han desencadenat un caos climàtic global que està afectant de manera desproporcionada les zones més vulnerables del planeta.

En les pròximes dues setmanes, la ciutat egípcia es convertirà en l’epicentre d’un debat clau per al futur del planeta. L’any passat, reunits a Glasgow, els països van acordar «doblar el finançament» per a plans d’adaptació davant l’avanç de la crisi climàtica i «augmentar l’ambició» dels seus plans per retallar les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Arribats a Sharm el-Sheikh, s’haurà de veure com aquestes promeses agafen forma. I si, després de la 27a cimera del clima, tot això aconsegueix materialitzar-se en un acord global capaç de frenar l’avanç de la crisi climàtica i protegir els habitants del planeta davant els seus efectes.

Pacte de solidaritat climàtica

Aquest dilluns, en la inauguració oficial de la cimera, diplomàtics i caps d’Estat han pres la paraula per parlar del repte que tenim per davant. «En tan sols uns dies, el món creuarà el llindar dels 8.000 milions d’habitants. Aquesta fita ens hauria d’ajudar a posar en perspectiva el debat d’aquesta cimera del clima», ha argumentat Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides, durant la seva intervenció davant els líders món. «¿Què li direm al nadó 8.000 milions quan ens pregunti per què no vam fer res per al planeta quan en vam tenir l’oportunitat?», ha argumentat.

Durant la seva intervenció, Guterres ha reclamat un «pacte de solidaritat climàtica». Aquest acord, segons ha destacat el diplomàtic, hauria d’incloure una promesa per reduir les emissions abans que acabi aquesta dècada, per reduir l’explotació de combustibles fòssils i per ajudar les economies emergents a fer front als reptes de la crisi climàtica. «Les principals economies del món, els Estats Units i la Xina, tenen una responsabilitat especial a unir esforços perquè aquest pacte sigui una realitat», ha destacat Guterres durant el seu discurs, i ha recordat que aquests reptes són «un imperatiu moral» per al planeta.

El portaveu de les Nacions Unides també ha recordat que la crisi climàtica és «la lluita de les nostres vides» i que tot i així, ara com ara, l’estem perdent. En aquest sentit, el diplomàtic ha recordat que, segons alerten els últims informes científics, les emissions de gasos amb efecte hivernacle continuen creixent, les temperatures continuen augmentant i que, fent això, «el nostre planeta s’està acostant a uns punts d’inflexió que convertiran el caos climàtic en una cosa irreversible».