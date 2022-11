Les temperatures a Europa durant els últims 30 anys han augmentat el doble de ràpid que la mitjana del planeta, segons un estudi publicat aquest dimecres per l'Organització Meteorològica Mundial (WMO, per les seves sigles en anglès). L'informe assenyala que, entre 1991 i 2021, Europa s'ha escalfat 0,5 graus centígrads per dècada, el ritme més elevat tots els continents. Com a resultat, el document apunta que les glaceres dels Alps han perdut 30 metres de gruix en els últims 25 anys. Per altra banda, l'impacte de les altes temperatures i els desastres naturals han afectat de forma directa més de mig milió de persones i han causat desperfectes per valor de més de 50.000 milions d'euros.

En aquest sentit, l'organització meteorològica vaticina un increment dels episodis climàtics extrems, una tendència que també tindrà impacte en la vida de les persones. Segons les estimacions de la WMO, la combinació del canvi climàtic, la urbanització i l'envelliment de la població accentuaran la vulnerabilitat a la calor. Una temperatura «quasi increïble, escandalosa i fora de tota lògica» També augmentarà el nombre de persones al·lèrgiques per culpa de les alteracions en el pol·len i les espores. Segons l'estudi, un de cada quatre adults que viuen a Europa pateix algun tipus d'al·lèrgia, mentre que la proporció entre la població infantil és d'entre el 30% i el 40% i es manté a l'alça. De fet, l'informe cita dades de l'Organització Mundial de la Salut, que l'any 2019 va xifrar en prop de mig milió el nombre de morts prematures a Europea provocades per la contaminació atmosfèrica. Pel que fa als ecosistemes, la WMO apunta que bona part dels danys que es produeixen en incendis no intencionats es deuen a situacions extremes i a les quals els boscos no estan ben adaptats.