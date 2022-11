El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha desactivat aquest dimecres l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica pels nivells de partícules PM10 que es va declarar el 19 d'octubre. L'avís ha estat actiu durant 14 dies consecutius. La decisió l'ha pres la Direcció de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ja que no es donen ja les condicions que van donar lloc a la seva activació, en haver-se iniciat la retirada de la massa de pols africana de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. Aquest dimarts ja no es va superar el límit diari de 50 micres pe metre cúbic en cap estació i les previsions indiquen que tampoc passarà aquest dimecres.