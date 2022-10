En els últims cinc anys, Catalunya ha augmentat en 14 megawatts el seu parc energètic de fonts renovables, mentre que, en el mateix període, el d’Aragó s’ha incrementat en 4.082, el d’Extremadura en 3.364 i el d’Andalusia en 2.558, cosa que les converteix en les tres comunitats que més han augmentat la seva capacitat per produir energia verda a Espanya. Així ho assenyalen els informes sobre les energies renovables en el sistema elèctric espanyol del 2016 i el 2021 publicats per l’operadora Red Eléctrica. De fet, tan sols tres territoris han incrementat la seva capacitat per produir energia renovable menys que Catalunya: Cantàbria (dos megawatts), Madrid (nou) i La Rioja (nou).

Una cosa és la capacitat de producció d’energia renovable i una altra l’energia que finalment es produeix gràcies a les fonts renovables, com explica Fernando Ferrando, president de la Fundació Renovables. Catalunya és la sisena comunitat on les instal·lacions d’energies renovables tenen menys pes. Només el 30% del seu parc energètic era per a aquest tipus d’instal·lacions el 2021, mentre que el percentatge augmenta fins al 95% a Castella i Lleó, la comunitat on l’energia verda té més pes, per davant de Castella-la Manxa (78%) i Extremadura (78%).

Setena comunitat en renovables

L’escassa ampliació de les instal·lacions d’energia renovable a Catalunya al llarg d’aquests últims anys ha fet que la comunitat perdi pes a escala estatal. El 2021, Catalunya va concentrar el 5,6% dels megawatts d’energia renovable de tot Espanya, és a dir, va ser la setena comunitat autònoma amb més capacitat de producció d’energia elèctrica a través de fonts renovables en una classificació liderada per Castella i Lleó (18,6%), Andalusia (13,4%) i Castella-la Manxa (12,7%). El 2016, en canvi, Catalunya se situava en la sisena posició i acollia el 7,5% dels megawatts renovables de tot l’Estat.

Catalunya també va ser la setena comunitat autònoma que va produir més energia a través de fonts renovables el 2021: va generar el 5,6% de l’energia verda de tot Espanya. Tanmateix, el 2016, s’havia situat com el sisè territori en generació renovable amb el 7,6%. Les comunitats que més energia renovable van produir el 2021 van ser Castella i Lleó (19,8%), Galícia (14,8%) i Andalusia (13,4%).

Espanya, en màxims històrics de producció verda

A Espanya, el 46,7% de l’energia generada el 2021 va ser d’origen renovable, per la qual cosa se situa com el 10è país entre 29 països membres de la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d’Electricitat on les fonts renovables van tenir un paper més gran en la producció elèctrica. Així ho assenyala també l’informe del 2021 publicat per Red Eléctrica.

L’any 2021 va ser l’any en el qual les energies renovables van registrar màxims històrics en la producció elèctrica espanyola, degut principalment «a l’increment de producció eòlica i solar fotovoltaica [...] com a conseqüència de les condicions meteorològiques i de l’augment de potència instal·lada renovable en el sistema elèctric», segons apunta Red Eléctrica en el seu informe. No obstant, Espanya va estar lluny d’atrapar el líder de la classificació, Noruega, on les fonts renovables van generar el 94,8% de tota l’electricitat.

Quant a l’origen, l’energia eòlica va ser responsable del 23,3% de tota energia generada a Espanya, cosa que la converteix en l’energia que va tenir un paper més gran en la producció elèctrica el 2021, per davant de la nuclear (20,8%), que va ocupar el segon lloc. Dins de les fonts renovables, a l’eòlica la van seguir la hidràulica (11,4%), la solar fotovoltaica (8,1%), la solar tèrmica (1,8%), i la resta d’energies verdes van incloure el 2,2% de la producció elèctrica total.