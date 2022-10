Aquests dies la ciutat escocesa de Glasgow s’ha convertit en l’epicentre d’unes negociacions clau per al futur del planeta. D’una banda, en les negociacions oficials de la Cimera del Clima (COP26) governs de tot el món intenten pactar un full de ruta per frenar l’avanç d’escalfament global i mitigar l’impacte dels extrems climàtics. D’una altra, en paral·lel a aquest debat polític ple de tecnicismes, Glasgow també està generant un ampli ventall d’acords globals sobre medi ambient. Fa dies que aquestes «promeses climàtiques» acaparen titulars però, a diferència del que passa en un altre tipus d’acords, encara no està clar com (i quan) aquests compromisos es compliran.

Aquests són els principals pactes anunciats durant la Cimera del Clima de Glasgow (COP26).