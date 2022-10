Aquest ha sigut un any especialment crític per al planeta. D’una banda, el món ha presenciat en primera persona un auge dels extrems climàtics: des de les catastròfiques inundacions del Pakistan fins a l’estiu de calor extrema que ha assolat l’hemisferi nord i la violenta temporada d’huracans que arrenca aquesta tardor. Però d’altra banda, aquest també ha sigut un any marcat per la guerra d’Ucraïna, la tensió geopolítica amb Rússia, la crisi energètica i el fantasma de la inflació. En aquest complex panorama, la ciutat egípcia de Sharm al-Sheikh acollirà la pròxima cimera del clima i es convertirà en l’epicentre d’un debat que, segons apunten els experts, haurà de trobar un balanç entre la tensa situació geopolítica i el futur del planeta.

Entre el 7 i el 18 de novembre, diplomàtics de tot el món es reuniran en la també coneguda com a Convenció de les Nacions Unides sobre canvi climàtic (COP27) per debatre sobre tres grans eixos: com frenar l’avenç de la crisi climàtica, com adaptar-se davant l’augment dels extrems climàtics i com pal·liar les pèrdues i els danys causats per aquest fenomen global. Aquest any, ja que la cimera se celebra a l’Àfrica, tot apunta que gran part de les converses giraran entorn de l’impacte d’aquesta crisi als països més desfavorits.

També s’espera que, en paral·lel a les negociacions oficials de la cimera, Sharm al-Sheikh podria forjar diversos acords sobre transició energètica justa al sud global. L’any passat, a Glasgow, països com els Estats Units i el Regne Unit van acordar entregar 8.500 milions de dòlars a Sud-àfrica per <strong>«accelerar la descarbonització» de la seva economia</strong> i impulsar el desenvolupament d’energies verdes. Aquest any, en la cimera d’Egipte, tot apunta que països com el Senegal, el Vietnam i Indonèsia també intentaran pactar un acord d’aquest tipus. L’objectiu: aconseguir fons per accelerar la transició energètica als països que encara depenen dels combustibles fòssils per sobreviure.