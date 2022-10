Glasgow ja juga en temps de descompte. El veredicte final de la Cimera del Clima (COP26) havia d’arribar aquest divendres a la tarda però, després d’un plenari omplert de tensió i retrets, el desacord s’ha tornat a obrir en alguns dels punts més crítics del debat. Aquest matí, després de l’enèsima nit de negociacions que s’allarguen fins a la matinada, la presidència de la Cimera ha publicat un nou esborrany dels acords. El text manté una petició expressa per accelerar la transició dels combustibles fòssils a les energies renovables i reclama, una vegada més, que l’any que ve els països presentin plans més ambiciosos per reduir les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle a curt i llarg termini.

El missatge sobre el final dels combustibles fòssils, que ja apareixia en esborranys previs, ha passat per una metamorfosi durant la nit. L’últim text publicat aquest matí, de fet, parla del final dels combustibles fòssils dins d’una crida molt més genètica sobre la necessitat d’accelerar la transició ecològica cap a fonts d’energia de baixes emissions a través, per exemple, del desplegament d’una sèrie d’eines polítiques i tecnològiques. Això sí, se cita de manera explícita el final del carbó i dels subsidis al petroli, gas i carbó (una cosa que, segons els més escèptics, no sobreviuria a la nit). També s’afegeix una menció inèdita a la necessitat de recolzar una transició justa.