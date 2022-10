La factura de la llum s’ha convertit en un mal de cap per a les empreses espanyoles, especialment l’últim any. El preu del megawatt/hora porta més de 365 dies marcant registres de rècord i ara, amb la crisi energètica vinguda des d’Europa per la guerra entre Rússia i Ucraïna, la situació s’ha agreujat.

Espanya ha aconseguit junt amb Portugal la validació per part de Brussel·les de l’anomenada «excepció ibèrica», una mesura creada amb l’objectiu d’acabar amb la pujada descontrolada de preus de l’energia que afecta tot Europa. No obstant, aquesta solució ha tingut efecte rebot i ara li ha donat pas a l’impost denominat com a «càrrec normatiu» una contribució temporal reflectida a les factures que respon a l’import que s’ha de pagar a les elèctriques per topar el preu del gas després de la mesura recollida en el reial decret llei 10/2022, del 13 de maig.

Malgrat els esforços del Govern, Eurostat ha manifestat que a Espanya la llum ha pujat gairebé el doble que a l’Eurozona. En concret, més d’un 60% l’últim any, davant el 7,7% a França o el 16,6% a Alemanya. Tanmateix, hi ha mesures bastant senzilles perquè les empreses puguin retallar de forma significativa l’import de la seva factura. Aquestes en són algunes:

Programar l’activitat del sistema d’il·luminació: a grans oficines és factible programar l’activitat de la il·luminació instal·lant un sistema de control centralitzat com un BMS (Building Management System). Es tracta d’una eina intel·ligent i automatitzada que ajuda a fomentar l’eficiència lluminosa, ja que permet, entre moltes altres coses, l’optimització de la il·luminació de l’espai en funció del nombre de persones que l’ocupin. A més, proporciona informació detallada del consum real, per la qual cosa les dades extretes ajuden a generar estratègies que aportin a l’estalvi de les factures de la llum.

Reduir la il·luminació exterior: Hi ha un excés d’il·luminació artificial a l’exterior (rètols, aparadors, etc.) que gairebé sempre és innecessària. Si el nostre negoci necessita realment aquest tipus de reclams lluminosos, almenys utilitzem la mínima potència necessària i durant les hores imprescindibles. L’estridència lluminosa surt molt cara.

Instal·lació de sensors de moviment: les oficines compten amb espais on la circulació és intermitent com per exemple els passadissos o sales de reunions, per la qual cosa no és necessari que els llums estiguin sempre encesos. La inclusió de sensors de moviment són una bona solució per a aquests llocs perquè demanen il·luminació només quan detecten la presència de persones, així s’incrementa l’estalvi considerablement.

Temporitzadors. Una altra mesura amb què són compatibles els sensors de moviments és la instal·lació de temporitzadors, que ajuden a reduir el consum entre un 2% i un 45% i incentiven l’estabilització d’una oficina sostenible i respectuosa amb el medi ambient, ja que es pot programar per endavant quant temps estaran enceses les llums des que entreveuen algun tipus d’activitat a l’habitacle.

Substitució d’equips antics per equips nous de més rendiment: canviar els equips d’il·luminació de més consum elèctric per aquells que són més eficients és el primer pas per rebaixar la factura de la llum i reduir en emissions, ja que una bombeta led utilitza el 60% menys d’energia que una bombeta de baix consum. I a més, funciona amb menys potència i només transforma el 10% de la seva energia en calor. D’altra banda, és important assenyalar que aquest tipus de bombetes no contenen mercuri ni cap tipus de substància tòxica i a més es poden reciclar.

Optimitzar l’arquitectura interior: comptar amb mampares clares o repintar les parets de blanc és molt eficient perquè fa sensació d’obertura i lluminositat. Així mateix, tenir grans finestrals ajuda que la llum natural arribi a tots els espais interiors, evitant la utilització d’electricitat per encendre llums, així es recull en la investigació «L’arquitectura ecològica com a solució a la factura energètica de les llars».

Establir el sistema de treball híbrid: una de les mesures dins del Pla d’Eficiència Energètica del Govern de l’estiu passat és la instauració del teletreball perquè les empreses aportin a la reducció del consum energètic. Per la qual cosa teletreballar no només porta amb si els beneficis de la conciliació personal i laboral, sinó que ajuda el medi ambient i l’economia de les empreses. De fet, segons Global Workplace Analytics, les empreses podrien estalviar al voltant de 10.000 euros per treballador si impulsen que treballin de forma remota el 50% de la jornada laboral. De fet, l’Administració General de l’Estat ja ha posat en marxa aquesta mesura per als funcionaris, que podran teletreballar fins a tres dies a la setmana per estar d’acord amb el compromís adquirits per Brussel·les d’estalviar un 7% de gas des de l’agost del 2022 fins al març del 2023. Així, l’Administració Pública considera que reduirà al màxim el consum elèctric de les habitacions que menys s’utilitzen.

Netejar els filtres d’aire condicionat o calefacció regularment: En moltes ocasions, els dispositius no funcionen al 100%, és a dir, no refreden o escalfen prou, a causa d’obstruccions. Per això, s’ha de fer un cop d’ull a les instruccions del fabricant o consultar un tècnic per realitzar aquesta neteja de la manera adequada.

Aprofitar la llum natural al màxim. Sovint, oficines i tota mena d’empreses treballen amb les persianes abaixades o desaprofiten sistemes d’entrada de llum natural que evitarien encendre enllumenat artificial. Si és necessari, practicar noves obertures en sostres i parets perquè entri la llum és una obra que sortirà més barata a la llarga que la llum elèctrica que es gasti.

«L’augment de les factures ha creat consciència tant en les empreses privades com en les administracions públiques perquè són la prova imminent que estem davant una crisi climàtica i energètica. No hi ha dubte que estem vivint la punta de l’iceberg del que ha d’arribar perquè encara ens queda un hivern dur per afrontar. En aquest sentit, es pot recordar que el passat període estival ha sigut complex per al sistema elèctric espanyol perquè ha depès molt d’un combustible amb preus molt elevats com és el gas, per alimentar les necessitats que han anat sorgint a conseqüència de l’onada de calor, i hem d’estar preparats per a aquests mesos de fred», conclou Xana Muñiz, country manager d’Iberia i Latam de Deepki, empresa especialitzada.

