El futur de la crisi climàtica dependrà de les accions que prenguem ara. L’últim informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) adverteix que només una «reducció dràstica» de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle evitarà que l’augment global de les temperatures superi els 1,5 graus a finals de segle. El diagnòstic, basat en l’anàlisi de centenars d’experts i les conclusions de milers d’estudis científics, apunta que l’únic fre possible a l’escalfament global passa per aplicar al més aviat possible mesures per aconseguir ‘zero emissions’ el 2050.