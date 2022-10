El 97% dels joves espanyols es mostren preocupats per l’emergència climàtica, són conscients que ja està tenint el seu impacte i també coneixen les repercussions que podria tenir aquest fenomen per a les generacions futures. En conseqüència, el 82,1% <strong>reconeix que ha tingut ecoansietat</strong> alguna vegada a la vida i almenys <strong>un de cada quatre afirma que sent aquest ‘aclaparament climàtic’ de manera freqüent</strong>. Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe ‘El futur és clima’, presentat aquest dijous en el Congrés dels Diputats, que recull les percepcions de la joventut espanyola sobre l’emergència climàtica.

L’estudi ha recollit l’opinió de més de 9.000 joves espanyols d’entre 16 i 30 anys en una enquesta ‘online’ que es va fer de l’1 de juliol al 15 d’agost del 2022. Segons les conclusions extretes de la macroenquesta, elaborada conjuntament per PlayGround i Osoigo Next, el canvi climàtic representa una gran preocupació per a la joventut. Com a resposta a l’emergència climàtica, els joves volen formar part d’aquesta transició verda i <strong>proposen una sèrie de canvis</strong>que es podrien adoptar per facilitar-la.

En aquest sentit, a quatre de cada cinc joves els agradaria treballar en una posició amb un impacte social o ambiental positiu per al planeta. En la mateixa línia, la majoria (93,7%) estaria disposada a fer trajectes més llargs en els seus viatges d’oci si això suposa utilitzar mitjans de transport menys contaminants. A més, la pràctica totalitat (94,7%) creu que les inversions públiques s’haurien de prioritzar en el sector de les energies renovables.

Polítiques insuficients

Quant a les actuals polítiques climàtiques, el 80% dels enquestats les troben insuficients perquè tenen un abast limitat i creuen que no ajuden a fer front a l’emergència climàtica. Per fer front a aquest problema, la major part dels participants en l’enquesta (76,1%) incideixen que la implicació política dels joves podria provocar canvis significatius en la lluita contra l’emergència climàtica. A més, la preocupació dels joves sobre la situació climàtica els fa voler adquirir compromisos i participar en aquesta transició ecològica, i recalquen que ha de partir de i ser liderada pels governs.

D’altra banda, gairebé el 80% dels joves creuen que la consciència mediambiental de la població és insuficient i tres de cada cinc destaquen que al canvi climàtic se li dona poc espai en els mitjans de comunicació, cosa que influeix en el desconeixement social sobre aquest assumpte.

Els enquestats conclouen que és necessari establir lleis i accions concretes amb les quals fer front al canvi climàtic. En concret, més de la meitat dels enquestats (56%) reclamen mesures econòmiques que facin efectiva la transició climàtica i una mica menys de la meitat (39,92%) també afirma que és necessari un replantejament del sistema productiu i del repartiment de la riquesa actual.

Més transport públic, menys carn

A més, l’informe inclou algunes propostes concretes dels mateixos enquestats en l’àmbit col·lectiu i individual que podrien incentivar els governs per facilitar aquest canvi. Entre elles hi destaquen l’incentivament dels mitjans de producció sostenibles, l’ús del transport públic, l’abaratiment de l’ús d’energies renovables, el replantejament del sistema alimentari i la reducció del consum de carn, així com la possibilitat de portar a terme un reciclatge més estricte i la prohibició de l’ús de plàstics.

La joventut també està interessada a proposar solucions pròpies amb les quals fer front a l’emergència climàtica. Per exemple, tres de cada quatre persones enquestades (77,5%) consumirien més aliments baixos en emissions si el Govern en facilités el consum i gairebé el 90% considera que el model productiu hauria d’evolucionar i apostar per alternatives més sostenibles que posin el focus en la sobirania energètica i la transició verda. Així mateix, gairebé la totalitat dels enquestats (96%) coincideixen en la necessitat que les empreses més contaminants paguin més impostos.

L’informe ‘El futur és clima’ també planteja unes perspectives de futur per a aquesta generació marcades per una crisi climàtica que ells perceben com a una cosa real i actual. D’acord amb això, la major part de la joventut enquestada (65,8%) afronta el futur de manera pessimista; un sentiment més prevalent entre les dones (68,5%) i que també augmenta amb l’edat. Tan sols el 20% de la joventut afronta la vida de manera optimista, una xifra una mica superior en homes i en els menors de 18 anys.