L’Ukelele Xiringuito de Sant Martí d’Empúries ha impulsat aquest estiu la campanya Ecolele, proposta que fomentava la neteja de la platja de Riells, i gràcies a la qual s’han recollit burilles amb l’ajuda ciutadana, sobretot d’infants. «La majoria de persones que han participat han estat els nens i les nenes. D’adults n’hem vist pocs», expliquen els responsables de l’establiment.

La iniciativa, que tenia com a objectiu lluitar pel canvi climàtic, ha plantejat tres propostes. Una d’elles era de portar un got ple de burilles, que s’intercanviava per una cervesa o un suc de fruites del dia. L’altra era portar cinc gots plens de cigarretes, que es canviaven per una hamburguesa, un gelat i un refresc o unes postres de trufes. Finalment, la tercera iniciativa era portar un got reutilitzable per la consumició, i així evitar l’ús de vasos d’un sol ús.

El projecte Ecolele neix amb la creació d’Ukelele Xiringuito, l’any 2018, amb la voluntat de «reduir la quantitat de burilles que hi ha a la platja», i cada cop ha tingut més èxit. «Al principi pocs nens en recollien. Després, amb el pas dels anys, ha anat millorant», manifesten des de l’establiment, destacant també que aquest estiu ha estat el que més quantitat s’ha recollit.