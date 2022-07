Medi Ambient adverteix que aquest divendres 22 de juliol es preveu que la qualitat de l'aire sigui generalment regular i que els nivells d’ozó troposfèric siguin elevats, amb possibilitat de superar el llindar d’informació (>180 µg/m3 horari) a la Plana de Vic i a les comarques de Girona, afectant la zona interior de l'Alt Empordà. Per això, des del Departament s'ha emès un avís preventiu, en les properes hores es confirmarà si se supera o no aquest llindar. En cas d'haver-hi superació, es realitzarà un altre avís.

Aquests nivells elevats es podrien registrar a causa de l'augment notable de la temperatura màxima, sobretot al sector nord-est del territori. A la resta del territori s'esperen nivells moderats.

En cas que se superi el llindar d’informació, la població més vulnerable ha de reduir l’exercici físic intens, especialment a l’exterior. Es considera població vulnerable les persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Per aquest motiu, cal que recomaneu als centres d’ensenyament, establiments residencials per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants, gent gran o activitats esportives del vostre municipi, que redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos a l'aire lliure durant el període de superació del llindar d’informació d’ozó en aquest municipi.

Per altra banda, s'espera que els nivells de partícules en suspensió puguin ser generalment regulars i puntualment elevats per la influència d'una intrusió de pols africà. Els nivells de NO2 romandrien baixos exceptuant la ZPE, on podrien ser puntualment moderats.