Figueres és un dels 65 municipis catalans que es pot acollir als ajuts per dissenyar i implantar zones de baixes emissions (ZBE). Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat les subvencions als ens locals de municipis de més de 20.000 habitants. El crèdit total per a aquest primer any, el 2022, és de 4,5 milions d’euros.