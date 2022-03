L'Hora del Planeta és un moviment global que recorre el món un dia a l'any per a recordar que la naturalesa és el sistema de suport vital del planeta i que vivim en un estat d'emergència planetària al qual hem de donar solució totes les persones en conjunt. Es tracta de tancar els llums dels edificis públics i monuments durant una hora, de 20.30 a 21.30 h, aquest dissabte 26 de març.

L'associació mediambiental WWF (Fons Mundial per a la Natura) la va crear a Sidney l'any 2007, com un gest simbòlic per cridar l’atenció sobre el Canvi Climàtic, una problemàtica que avui dia ha esdevingut en una realitat a crits. Des de llavors, no ha parat de créixer el nombre de països i municipis que any rere any s’hi adhereixen.

Aquesta campanya, que celebra la seva edició número setze aquest dissabte 26 de març de 2022, ja és un moviment global que uneix a milions de persones de tot el Planeta, ciutats i empreses per a lluitar junts contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

Des del seu llançament en 2007 (2009 a Espanya), la campanya s'ha convertit en un dels moviments ambientals més grans del món. Fins a 200 països participen cada any i en passades edicions i es van apagar més de 17.000 monuments tan emblemàtics com la Torre Eiffel o el Coliseu.

A Espanya, hi ha gairebé 500 municipis inscrits. Els consistoris que vulguin participar, encara hi són a temps de fer-ho a través del web de l'entitat.