Gairebé tota l’aigua dolça en estat líquid del món és invisible. Es troba oculta sota la terra en els anomenats aqüífers, uns jaciments subterranis que constitueixen la font de brolladors, rius, llacs i aiguamolls. Les aigües subterrànies permeten portar la vida fins i tot a les zones més àrides del planeta, on poden ser l’únic recurs hídric a l’abast de la població. Per això, constitueixen un tresor ocult per fer front als efectes cada vegada més devastadors del canvi climàtic.

El Dia Mundial de l’Aigua, que se celebra el 22 de març, aquest any porta per lema «Aigües subterrànies: fer visible el que és invisible». L’objectiu és prendre consciència sobre la importància de protegir-les, ja que constitueixen la base del subministrament d’aigua potable i dels sistemes de sanejament, i són un recurs natural bàsic per a l’agricultura, la indústria i tots els ecosistemes naturals.

El canvi climàtic, amb sequeres cada cop més freqüents, augmenta el perill d’esgotament d’aquestes fonts subterrànies d’aigua, especialment a la conca mediterrània, una de les més afectades per l’escalfament global.

A Catalunya, la sequera ha provocat que les reserves d’aigua dels embassaments es trobin actualment al voltant del 53 % de la seva capacitat.

Les aigües subterrànies constitueixen sovint l’única font per a l’abastament en petites poblacions. I, en municipis grans i mitjans, aporten aigua de forma regular als recursos superficials que ja disposen. La seva principal font de recàrrega és la pluja i la neu, que s’infiltren en aquests dipòsits naturals a través del sòl.

Un dels riscos més grans a què fan front és la sobreexplotació, és a dir, quan s’extreu, a través de pous i altres sistemes, més aigua de la que es pot recarregar a través del cicle de la natura.

Això és un problema que pot conduir a esgotar aquest recurs. A més, les aigües subterrànies poden estar contaminades per l’activitat humana, fet que obliga a processos de regeneració que són llargs i difícils.

Altres vegades desconeixem la quantitat d’aigua subterrània que s’amaga sota els nostres peus, per la qual cosa desaprofitem un recurs hídric vital.

Gestió avançada i sostenible

El grup Agbar, amb més de 150 anys de trajectòria en la gestió de l’aigua i la salut ambiental, i que dona servei a més de 300 municipis a Catalunya, està compromès amb la preservació de totes les fonts d’aigua, incloses les subterrànies.

En aquest àmbit, aposta per una gestió avançada i sostenible a partir d’optimitzar l’extracció de recursos. A més, supervisa el risc de sobreexplotació i promou la recàrrega artificial dels aqüífers, fet que permet alleujar la pressió sobre els ecosistemes hídrics.

Un exemple és el projecte REMAR, la prova pilot per recarregar l’aqüífer del Baix Camp amb aigua tractada a l’estació depuradora d’aigües residuals de Cambrils. Aquesta iniciativa, que compta amb una subvenció del programa europeu LIFE per finançar-la, està liderada per Comaigua, companyia constituïda pel Consell Comarcal del Baix Camp i Sorea per a la gestió del cicle de l’aigua. Per fer front a l’escassetat d’aigua, el projecte té l’objectiu de retornar, en unes condicions òptimes, l’aigua al seu medi per recarregar l’aqüífer a través d’un procés natural. Amb una pionera tecnologia anomenada Managed Aquifer Recharge, una part de l’aigua tractada a l’EDAR de Cambrils (400 m3/dia), després de passar tots els processos de tractament per a la seva depuració, es conduirà cap a dues basses artificials instal·lades per infiltrar l’aigua en l’aqüífer del Baix Camp per a la seva regeneració.

Gran part dels aqüífers d’Europa estan en mal estat a causa d’una alta concentració de nitrats, causada principalment per l’ús de fertilitzants i productes fitosanitaris a les activitats agrícoles i ramaderes, fet que afecta la qualitat de les aigües subterrànies. Per això, el projecte REMAR utilitza una tecnologia neta i innovadora, i instal·larà una capa reactiva, formada per materials naturals i situada al fons de les dues basses, per afavorir l’eliminació de contaminants emergents, patògens, gens resistents als antibiòtics i microplàstics, entre altres. Durant el projecte, es realitzarà un estudi per implementar el sistema en altres zones amb unes condicions similars.

La dependència de la pluja i la pressió a la qual estan sotmeses aquestes captacions subterrànies fa que els pous requereixin un seguiment continu per al seu manteniment, rendiment i optimització. Per fer una gestió sostenible dels recursos hídrics, Agbar ha implementat un innovador Sistema de Gestió Avançada, anomenat Aquavanced® Well Watch, per controlar la disponibilitat hídrica dels pous en temps real.

Amb el seguiment de les captacions d’aigües subterrànies a través de dades que es mostren en temps real per visualitzar la situació dels recursos de l’aqüífer, es pot controlar l’eficiència de la captació i el rendiment de l’extracció de l’aigua. L’objectiu és evitar pèrdues d’aigua i avaries, reduir l’afectació en la ciutadania en cas d’incidències o condicions meteorològiques canviants, així com millorar l’eficiència energètica i garantir un bon rendiment de l’explotació.

Aquest sistema l’està implementant la companyia Aigua de Rigat, per controlar la instal·lació dels pous de Les Comes, una de les principals fonts d’abastament d’aigua de la zona d’Igualada i que té el seu origen en l’aqüífer Carme–Capellades.

Innovacions per reduir la pressió sobre els aqüífers

Una altra solució sostenible per reduir la pressió sobre les fonts d’aigua potable és aprofitar recursos no aptes per al consum humà, però innocus per altres usos com la neteja de la via pública o el reg de zones verdes. En aquest sentit, Agbar adequa pous per proporcionar aigua no potable a través de columnes de recàrrega d’aigua instal·lades per subministrar aigua a camions cisterna de serveis municipals.

Així mateix, la regeneració d’aigua és una altra aposta de la companyia per aprofitar aigua residual depurada i donar-li una segona vida per a nous usos en un context d’emergència climàtica i d’escassetat hídrica.

Aquesta capacitat d’innovació de la companyia permet posar en pràctica solucions que milloren la vida de la ciutadania amb l’objectiu de contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’aigua invisible és més valuosa que mai. La nostra missió és protegir-la.

REDACCIÓ. FIGUERES