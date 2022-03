El vicepresident quart i conseller de Promoció Turística del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (CCAE), a més d'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, ha participat en la darrera trobada que ha organitzat el Cercle Euram per parlar de la transició energètica a l'Alt Empordà.

Segons un comunicat publicat pel Cercle Euram, el conseller va comentar, amb relació a les energies renovables, que a l’Alt Empordà es poden fer moltes petites instal·lacions que aportin entre el 30% i el 50% de l’energia necessària, però que per aconseguir el 50% restant de l’energia “seran necessàries grans instal·lacions, sigui un Parc Tramuntana o un parc eòlic a l’Albera”. En aquest sentit, va recordar que "ens trobem en una situació d’emergència climàtica i que hi ha estudis que assenyalen que el nivell del mar pot pujar 1 metre, amb tot el que això comporta per a les localitats costaneres". El conseller assegura que des del CCAE "s’està treballant per fer-li front de la millor manera possible".

L’any 2012 el Consell Comarcal va crear l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima per fomentar i coordinar la implantació d’accions que tenen per objectiu l’eficiència energètica del territori i l’adaptació al canvi climàtic, facilitant la implantació de les energies renovables a l’Alt Empordà. Badosa recorda que les feines d’aquesta agència contemplen “l’assessorament per subvencions, l’adaptació al canvi climàtic, les energies renovables, la mobilitat sostenible, el seguiment i implantació del PAES/PAESC (Pla d'acció per l'energia sostenible / Pla d'acció per l'energia sostenible i el Clima), i l’educació i la sensibilització”.

En la seva intervenció, el conseller delegat de l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima, va lamentar que la Generalitat no hagi redactat encara un Pla Director d’Energies Renovables que permeti que tothom vagi alineat en aquest tema. “Hi ha decrets llei, però ens falta aquest Pla Director. Arribarà un moment que no podrem complir amb els terminis i ens caldrà córrer a darrera hora, fent les coses de pressa i malament. Necessitem unes regles de joc que avui dia encara no hi són”, va dir.

Durant la trobada es va posar sobre la taula dades del 2019 sobre consum energètic. Badosa destaca que el transport és el sector que més consumeix (67%), mentre que la principal font energètica és el gasoil (61%). En aquest sentit, tant Badosa com el president del Cercle Euram de l’Empordà, Manel Toro, van coincidir en assenyalar que cal potenciar el transport ferroviari de les mercaderies com a alternativa al transport per carretera. “Aquesta és una conclusió molt clara i s’hauria d’incidir per aquest camí, però la solució en aquest cas no és comarcal”, va dir Agustí Badosa.

L’any passat es va iniciar la redacció d’un Pla de Transició Energètica de l’Alt Empordà que es vol fer el màxim de participatiu possible. Badosa va avançar que l’objectiu és presentar-lo aquest estiu, estructurat en les següents sis línies estratègiques.

El Cercle Euram va engegar fa unes setmanes un cicle de trobades amb totes les parts involucrades en el projecte de Parc Tramuntana. A la primera hi van assistir els promotors del projecte.