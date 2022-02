L'entitat Submon ha retirat 4.500 quilos de residus que impactaven a praderies de posidònia de Roses i Llança. L'actuació, desplegada al llarg del 2021, forma part de la segona fase del projecte Libera, impulsat per SEO/Birdlife amb l'aliança d'Ecoembes i que persegueix l'objectiu d'alliberar els espais naturals de residus. El projecte se centrava en localitzar i retirar objectes de grans dimensions que afectessin el fons marí. Entre les dues zones on han actuat, han extret un total de 47 objectes, principalment elements utilitzat per al fondeig d'embarcacions abandonats com blocs de formigó i cadenes, restes de canonades en desús i fragments d'embarcacions.

Submon subratlla que les fenogrames marines (en aquest cas la posidònia) són plantes superiors que tenen un paper ecològic fonamental al mar perquè són espècies formadores d'hàbitats des que depenen una gran quantitat d'espècies marines. També són productores d'oxigen i captadores de diòxid de carboni i estan protegides per les administracions. "Per això, les actuacions desenvolupades en el marc d'aquesta col·laboració s'han centrat en zones on hi ha praderies de posidònia, per ser espècies sensibles a l'impacte provocat per residus de grans dimensions i pesats", exposa l'entitat. La segona fase del projecte continua la tasca engegada del 2019, quan Submon va actuar a quatre localitzacions diferents de Cadaqués, Almeria, Alacant i Cartagena d'on van retirar un total de 81 residus amb un pes total de 8.500 quilos. Les accions s'acompanyen de xerrades de divulgació i conscienciació per posar el focus en la importància de les fenogrames marines. Així, entre les dues edicions dels projecte, han extret un total de 128 objectes que afectaven les praderies, amb un pes total de 13.000 quilos de residus. Al llarg del 2022 preveuen desenvolupar la tercera fase, en aquesta ocasió centrada a les Illes Balears. Libera és un projecte creat per SEO/Birdlife amb aliança amb Ecoembes amb l'objectiu de conscienciar i mobilitzar la ciutadania per mantenir els espais naturals lliures de deixalles. Des de la seva posada en marxa, ha mobilitzat més de 90.000 voluntaris i ha comptat amb la col·laboració de més de 1.500 organitzacions i col·lectius.