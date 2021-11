Els gairebé 200 països que participen en la COP26 han intensificat les negociacions en els darrers dies per intentar tancar un acord sobre com fer front al canvi climàtic, però la batalla per les ajudes als combustibles fòssils està fent encallar l'acord en el que hauria de ser l'última jornada. A primera hora d'aquest divendres s'ha conegut el contingut de l'últim esborrany, que matisa el missatge contra les fonts d'energia contaminants i demana als països "accelerar l'eliminació progressiva de l'energia de carbó i dels subsidis ineficients per a combustibles fòssils". La batalla pels subsidis als combustibles fòssils està topant amb l'oposició dels països que en més en depenen.

Aquesta rebaixa ha topat amb l'oposició de la Unió Europea i els Estats Units. El vicepresident en matèria climàtica de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha dit que cal una "acció forta" contra el carbó i les ajudes als combustibles fòssils, mentre John Kerry, cap de la delegació dels Estats Units, ha titllat de "bogeria" mantenir aquests subsidis.

L'esborrany també inclou que els estats "revisin i reforcin" els plans de reduccions d'emissions per al 2030 perquè admet que els objectius actuals no són suficients. A més, el text que s'està negociant "insta" els països rics a "complir l'objectiu" de mobilitzar 100.000 milions d'euros "amb urgència" als països més pobres per adaptar-se als efectes del canvi climàtic. Fa més d'una dècada que els països rics es van comprometre a fer-ho, però no ho han arribat a complir. Mentre segueixen les negociacions, grups ecologistes s'han manifestat a Glasgow per reclamar als líders un acord ambiciós.