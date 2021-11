Moltes ciutats podrien escalfar-se fins a 4 °C per a l'any 2100 si les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle es mantenen en nivells elevats. Nacions Unides ha presentat durant la Cimera del Clima de Glasgow un manual que inclou desenes de casos de metròpolis que han implementat mesures per a promoure una refrigeració urbana sostenible i equitativa amb l'objectiu de reduir les emissions i augmentar la resiliència climàtica de les zones urbanes.

En zones urbanes, l'increment de les temperatures es produeix a un ritme dues vegades major que el de la mitjana global. El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) ha publicat una guia detallada per a ajudar les ciutats del món a fer front a aquest escalfament. Aquest informe ha estat presentat en la Cimera del Clima de Glasgow (COP26) per, a més del PNUMA, la Cool Coalition, RMI, el Pacte Mundial d'Alcaldes pel Clima i l'Energia (GCoM), Mission Innovation i Clean Cooling Collaborative.

Si les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle es mantenen en nivells elevats, moltes metròpolis podrien escalfar-se fins a 4 °C per a finals de segle, assenyala el document. Encara que s'aconsegueixi que l'increment de les temperatures sigui de només 1,5 °C, s'estima que 2.300 milions de persones podrien ser vulnerables a onades de calor greus.

“La ciència ens diu que, per a evitar que la temperatura global augmenti més de 1,5 °C, hem d'aconseguir que les emissions siguin nul·les a mitjan segle. La refrigeració urbana sostenible i equitativa ha de formar part dels esforços de les ciutats per a aconseguir els objectius d'energia zero neta”, ha explicat Inger Andersen, directora executiva del PNUMA.

En exposar el problema, la guia explica com les ciutats s'escalfen ràpidament degut a aquest efecte de l'illa de calor –que és causat per una combinació de la disminució de la coberta vegetal, les propietats tèrmiques dels materials utilitzats habitualment en les superfícies urbanes i la calor residual de les activitats humanes–.

Refrigeració urbana sostenible

Segons indica el infome, la demanda d'energia per a la refrigeració d'espais està en augment. Es preveu que aquesta es tripliqui entre 2016 i 2050, perquè milions de llars dels països en desenvolupament adquiriran aparells d'aire condicionat en les pròximes dècades.

A més, els impactes de la calor urbana no es distribueixen uniformement. Ciutats, llars i carrers més frescos són fonamentals per a garantir la justícia climàtica –és a dir, que no siguin les persones menys responsables del canvi climàtic, les que sofreixin les seves pitjors conseqüències–.

Els districtes i comunitats amb menors ingressos solen ser els més vulnerables a la calor. Això fa que els impactes negatius de l'excés d'escalfament recaiguin de manera desproporcionada en els qui tenen menys possibilitats d'accedir al confort tèrmic. Per això, els experts insisteixen que cal passar a formes més equitatives i sostenibles de refredar les nostres metròpolis i fer-les habitables per a tots.

La refrigeració urbana sostenible també aporta una gran quantitat de beneficis, com la millora de la salut i la productivitat, la reducció de la demanda d'energia elèctrica i la reducció de les emissions.

Així mateix, les estratègies de refrigeració poden optimitzar-se perquè funcionin conjuntament de manera eficient. Per això, l'informe advoca per un enfocament global, és a dir, reduir la calor a escala urbana, disminuir les necessitats de refrigeració en els edificis i atendre aquestes necessitats de manera eficient, per a beneficiar-se dels efectes integradors.

Reducció de les emissions i augment de la resiliència climàtica

Els responsables municipals que treballen per a fer que les seves ciutats siguin més fredes i habitables s'enfronten a una àmplia gamma d'enfocaments: el repte és per on començar.

Aquest nou manual ofereix una descripció exhaustiva, per primera vegada, dels enfocaments de refrigeració urbana sostenible dins d'un marc integrat de “tot el sistema”, subratlla el director general de RMI, Jules Kortenhorst.

“Inclou orientacions pràctiques per a ajudar les ciutats a organitzar i prioritzar l'acció cap a un refredament urbà sostenible i equitatiu, al mateix temps que es redueixen les emissions i s'augmenta la resiliència de la ciutat”, conclou.

Exemples de refrigeració urbana sostenible en l'actualitat

Els 80 estudis de casos de la guia demostren l'eficàcia de les estratègies descrites i poden ajudar les ciutats a trobar l'enfocament que millor s'adapti als seus contextos únics. Aquests són alguns exemples:

els Estats Units

Es calcula que els serveis de reducció de la calor que ofereix la coberta arbòria urbana als EUA tenen un valor d'entre 5.300 i 12.100 milions de dòlars anuals. A nivell mundial, una inversió de 100 milions de dòlars anuals en arbres als carrers permetria disminuir en 1 °C les temperatures màximes en els dies calorosos.

Seül (Corea del Sud)

Una iniciativa per a restaurar el rierol Cheonggyecheon, que travessa la ciutat, va substituir 5,8 quilòmetres d'autopista elevada que cobria el rierol per un corredor fluvial d'ús mixt. Aquest corredor va reduir la temperatura de 3,3 °C a 5,9 °C en comparació amb una carretera paral·lela situada a poques pomes.

Medellín (Colòmbia)

Es van crear corredors verds que segueixen i restauren la geografia de la zona abans del desenvolupament urbà recent. De 2016 a 2019, la ciutat va crear 36 corredors, 18 al llarg de les principals carreteres i 18 al llarg dels cursos d'aigua, que abasten més de 36 hectàrees. Les àrees amb corredors verds ja han vist reduccions de temperatura de fins a 4 °C.

París (França)

La capital francesa alberga el primer i major sistema de refrigeració urbana d'Europa. Quan la temperatura de l'aigua del riu Sena, que travessa la ciutat, és inferior a 8 °C, aquesta aigua s'utilitza per a proporcionar ‘refrigeració gratuïta’.

Toronto (el Canadà)

El govern municipal va posar en marxa el major sistema de refrigeració d'origen lacustre del món. Posat en marxa en 2004, aquest sistema utilitza l'aigua freda del llac Ontario com a font d'energia renovable.

Guangzhou (la Xina)

Va adoptar la refrigeració centralitzada regional com a part d'un centre urbà modern, verd i respectuós amb el medi ambient. La temperatura local en la zona del nucli de la Nova Ciutat de Zhujiang es va reduir entre 2 i 3 °C.