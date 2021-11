Les ONG ecologistes denuncien obstacles per seguir les negociacions climàtiques a la 26a Conferència Mundial pel Clima (COP26) de Glasgow. Cristina Alonso, responsable de Justícia Climàtica a Friends of the Earth Espanya, es queixa en declaracions a l'ACN que els membres de la societat civil, especialment els del Sud Global, estan tenint dificultats per accedir a les converses com a observadors per "les limitacions d'aforament" que s'han imposat per la covid-19. Al mateix temps, creu que el sector privat té més facilitats i està aportant "solucions falses". "Ara mateix hi ha molta informació que no ens arriba i que és fonamental per fer el seguiment i pressionar", diu Javier Andaluz, coordinador de Clima i Energia a Ecologistes en Acció.

Andaluz és observador a la COP26 i, a diferència de les anteriors conferències, troba a faltar seients per als membres de les ONG. "No hi ha seients necessaris per garantir una adequada participació", assegura. De les reunions que ha pogut seguir fins ara no en treu bones expectatives: "La sensació és molt agredolça, els textos no són clars i hi ha moltes opcions obertes".

Alonso avisa que les empreses i institucions financeres estan aconseguint introduir als esborranys que es negocien mesures com la captura de carboni o l'hidrogen verd, que considera "solucions falses" a la crisi climàtica. En aquest sentit, opina que el concepte 'net zero', que contempla un sistema de compensació d'emissions, no aborda les "accions reals necessàries" per reduir els gasos contaminants.

Ara mateix les negociacions estan centrades en el finançament climàtic, però sobretot en les regles de funcionament de l'Acord de París del 2015, que estableix el compromís de limitar l'augment de temperatura a 1,5ºC per evitar una catàstrofe climàtica, tal com pronostiquen els científics. Això ja es va abordar durant la COP25 de Madrid, però van quedar pendents algunes carpetes com el funcionament dels mercats mundials de carboni i el rendiment de comptes dels països.

Replantejar les conferències

"Hi hauria d'haver un altre format", diu Alonso, que reclama més capacitat de participació per a les ONG i països del Sud Global per poder fer un "contrapoder" als països rics. "El nord té encara més poder en aquesta COP26", critica.

Tant Friends of the Earth i Ecologistes en Acció es mostren pessimistes amb el desenllaç de la COP26 la setmana que ve. "Davant d'un mal acord, és preferible no arribar a cap acord", defensa Alonso.