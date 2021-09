Des d'aquest dijous 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.

Amb el lema Fes salut. Mou-te de manera sostenible i en línia amb el tema d'aquest any, "Seguretat i salut amb una mobilitat sostenible", la Setmana del 2021 vol incidir en quatre temes: la salut mental i física, la seguretat i la resposta davant la Covid-19. No és una coincidència que la salut mental sigui un tema prioritari, ja que la Setmana Europea de la Mobilitat vol centrar-se en l'estreta relació que hi ha entre la salut mental i la mobilitat urbana, un tema que ha esdevingut especialment important durant la pandèmia.

Un altre punt prioritari és la salut física, que inclou l'impacte de la contaminació acústica i atmosfèrica, i els beneficis que té una mobilitat activa. En l'àmbit de la seguretat en el transport volem destacar millores recents en la seguretat, la integració de persones amb mobilitat reduïda i l'aplicació de mesures de seguretat viària a l'entorn urbà. També es vol destacar la resposta de les administracions davant la Covid-19, i centrar-nos en els aspectes positius de la pandèmia en la mobilitat urbana i la importància de restablir la confiança en el transport públic.

Els objectius principals de la Setmana són:

Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.

Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.

Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.

Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

Alt Empordà

Des del 2013, l'Agència Comarcal de l'Energia i Clima de l'Alt Empordà col·labora amb aquesta setmana de sensibilització adherint-se, fent difusió de les activitats organitzades pels municipis i fomentant l'adhesió dels municipis de la comarca.

Diferents institucions de l'Alt Empordà s'han adherit al manifest i alguns ajuntaments han organitzat diverses activitats. Figueres ha impulsat diverses actuacions; Castelló d'Empúries promou que durant aquest Setmana el bus interurbà Castelló - Empuriabrava sigui gratuït; Vilajuïga tanca el carrer Sant Sebastià, durant tota la setmana coincidint amb l'hora d'entrada i sortida de l'escola (de 8.20 a 8.35 h i de 15.50 a 16.05 h), aquest dijous a les 19.30 h l'Ajuntament presenta el Pla de Mobilitat a la Sala d'Actes del Centre Cívic i el dilluns 20 a les 18 hores organitza una xerrada telemàtica sobre Salut i medi ambient en la infància i adolescència, amb Ferran Campillo, pediatre mediambiental de l'Hospital d'Olot.

Altres ajuntaments com el de Garriguella s'han adherit al manifest per promoure desplaçaments més sostenibles, segurs i saludables, com és anar a peu, en bicicleta o en transport públic.

La Fundació Salut Empordà (FSE) i Fisersa, l’empresa municipal de Figueres que gestiona el transport urbà, impulsen per primer cop una campanya conjunta. És el tercer any que la FSE s’adhereix a aquesta iniciativa europea però és el primer cop que suma esforços amb Fisersa.

20 anys de la Setmana Europea de la Mobilitat

A nivell Europeu, aquest any se celebren dues dècades de campanyes que continuen donant suport a iniciatives locals en els seus esforços per fer les ciutats més segures, verdes, inclusives i accessibles. Durant aquests anys, s'hi han implicat, a banda dels municipis, moltes administracions, ONG i empreses que han ajudat a encaminar-nos cap a una mobilitat cada cop més sostenible.